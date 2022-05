Neueste Dual-Band-Mesh-Systeme bieten optimalen, sicheren und verlässlichen drahtlosen Zugang im ganzen Haus

Linksys, ein Weltmarktführer für WLAN-Netzwerklösungen für Privat- und Geschäftskunden, präsentiert heute zwei neue WLAN-6-Mesh-Systeme, die für alle Anforderungen im Haus, wie beispielsweise Remote-Working, Streaming von Inhalten, Multi-User-Gaming und vieles mehr, eine optimale Wireless-Leistung bieten. Der Linksys Hydra 6 und der Linksys Atlas 6 sind die jüngsten Dualband-Einstiegsprodukte in der Familie der WLAN-6-Mesh-Systeme von Linksys und werden zu den bislang günstigsten Preisen der Marke angeboten.

"Der Bedarf an drahtloser Konnektivität, die den Zustrom von Geräten in Heimnetzwerken bewältigen kann und zuverlässige, sichere und private Verbindungen bietet, steigt an", sagt Alan Cohen, VP of Marketing und Head of Product bei Linksys. "Es ist unsere Mission, jeden sicher zu verbinden, und wir bieten unseren Kunden mit der Einführung dieser Systeme zwei neue Optionen für schnelle Geschwindigkeit, Abdeckung und Konnektivität zu einem erschwinglichen Preis."

Linksys Atlas 6 unser bisher erschwinglichstes WLAN-6-Mesh-System

Das Linksys Atlas 6 ist das neueste Whole-Home-Mesh-System in Linksys' Produktportfolio. Das Linksys Atlas 6 bietet Geschwindigkeit und Leistung zu einem bezahlbaren Preis und ist ideal für hybrides Arbeiten, Online-Gaming, 4K-UHD-Streaming und mehr. Der Dual-Band-Router funktioniert am besten mit Internet-Verträgen bis zu einem Gigabit. Jeder Node besitzt drei 1-Gbit/s-Ethernet-LAN-Ports zum Anschluss kabelgebundener Geräte an drahtlose Netzwerke und gewährt Zugang zu 160-MHz-Kanälen für superschnelle drahtlose Verbindungen.

Den Linksys Atlas 6 gibt es in drei Konfigurationen. Das 1er-Pack unterstützt bis zu 25 Geräte und deckt ~2.000 Quadratfuß ab, das 2er-Pack unterstützt bis zu 50 Geräte und deckt ~4.000 Quadratfuß ab, und das 3er-Pack unterstützt bis zu 75 Geräte und bis zu ~6.000 Quadratfuß.

Linksys Hydra 6 Deutlich schnellere, robustere und zuverlässigere Konnektivität

Der Linksys Hydra 6 ermöglicht drahtlose Datenübertragung in Hochgeschwindigkeit für bis zu 25 Geräte auf einer Fläche von 2.000 Quadratfuß. Der Hydra-6-WLAN-6-Dual-Band-Mesh-Router von Linksys bietet deutlich schnellere, robustere und zuverlässigere WLAN-Verbindungen. Ideal für besonders flüssiges 4K-UHD-Streaming, Videokonferenzen, Online-Gaming und mehr. Der Router arbeitet am besten mit Internet-Verträgen bis zu einem Gigabit. Er stellt 160-MHz-Kanäle für superschnelle drahtlose Verbindungen bereit und verfügt über vier 1-GbE-Ethernet-Ports, um kabelgebundene Geräte wie Gaming-Geräte, Fernseher, DVR und mehr mit dem drahtlosen Netzwerk zu verbinden.

Zusätzliche Funktionen und Vorteile für den Linksys Atlas 6 und Hydra 6

Schnell einzurichten. Einfach zu verwalten. Sie können mit der Linksys App Ihr WLAN-Netzwerk ganz einfach einrichten und Ihr WLAN von überall aus steuern und überwachen.

Sie können mit der Linksys App Ihr WLAN-Netzwerk ganz einfach einrichten und Ihr WLAN von überall aus steuern und überwachen. Linksys Intelligent Mesh Technologie Dynamische Geschwindigkeitsoptimierung und maximale Nutzung aller Bänder zur Reduzierung von Überlastung, Latenz und Buffering.

Dynamische Geschwindigkeitsoptimierung und maximale Nutzung aller Bänder zur Reduzierung von Überlastung, Latenz und Buffering. Sicherheit und Datenschutz, auf den Sie vertrauen können Schützen Sie Ihr Zuhause mit automatischen Software-Updates, damit Ihr Netzwerk jederzeit gesichert und auf dem neuesten Stand ist. Dank Kindersicherung und separater Gastnetzwerke sind Ihre Geräte sicher.

Schützen Sie Ihr Zuhause mit automatischen Software-Updates, damit Ihr Netzwerk jederzeit gesichert und auf dem neuesten Stand ist. Dank Kindersicherung und separater Gastnetzwerke sind Ihre Geräte sicher. Innerer Frieden Linksys-Produkte bestehen 25 Qualitätstests, haben eine dreijährige Garantie und bieten technischen Support rund um die Uhr.

Linksys-Produkte bestehen 25 Qualitätstests, haben eine dreijährige Garantie und bieten technischen Support rund um die Uhr. Wachsen Sie nach Bedarf Wenn Ihre Familie wächst, Ihr Haus größer wird und Ihre Anforderungen steigen, sollte auch Ihr WLAN mitwachsen. Fügen Sie weitere Nodes hinzu, um die Reichweite für eine stärkere Verbindung zu erhöhen und bei Bedarf mehr Geräte zu bedienen.

Wenn Ihre Familie wächst, Ihr Haus größer wird und Ihre Anforderungen steigen, sollte auch Ihr WLAN mitwachsen. Fügen Sie weitere Nodes hinzu, um die Reichweite für eine stärkere Verbindung zu erhöhen und bei Bedarf mehr Geräte zu bedienen. Robust. Stabil. Zuverlässig. Dank der "Immersive Home 214"-Plattform von Qualcomm können die Benutzer eine hervorragende Konnektivität im ganzen Haus erwarten.

Verfügbarkeit und Bildmaterial

Der Linksys Hydra 6 wird ab Frühsommer in den USA zum UVP von 179,99 USD auf Linksys.com und bei bestimmten Einzelhändlern verfügbar sein; die internationale Verfügbarkeit folgt in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Der Linksys Atlas 6 wird ab Frühsommer in den USA zum UVP von 149,99 USD (1er-Pack), 279,99 USD (2er-Pack) bzw. 349,99 USD (3er-Pack) auf Linksys.com erhältlich sein; die weltweite Verfügbarkeit folgt in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Über Linksys

Linksys ist bestrebt, die zuverlässigsten, innovativsten und zukunftsfähigsten Drahtlostechnologien der Welt zu bauen, die alle und alles sicher und mühelos vernetzen können. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 hat Linksys sich einen Ruf als erstklassige Networking-Marke aufgebaut. Heute werden Hardware-Produkte, Software und Dienstleistungen von Linksys in 64 Ländern weltweit verkauft, von Routern und Mesh-Systemen für das Zuhause bis zu Netzwerk-Zugangspunkten und -Schaltern für Unternehmen. Vor Kurzem ist Linksys durch eine Partnerschaft mit Fortinet, dem führenden Unternehmen für Sicherheit auf Unternehmensniveau, in den Bildungs- und Unternehmenssektor vorgestoßen. Linksys. Für jede Verbindung.

Qualcomm ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Die "Immersive Home 214"-Plattform von Qualcomm ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

