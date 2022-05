EnChroma, Hersteller von Brillen für Farbenblinde, startet in Partnerschaft mit Faber-Castell eine Video-Kampagne, die alle farbenblinden Väter am Vatertag würdigt und feiert.

Faber-Castell Colour Grip Buntstifte aus der Sicht von Farbenblinden. Farbenblinde Ansicht EnChroma (Foto: Business Wire)

Weltweit sind schätzungsweise 350 Millionen Menschen von Farbenblindheit betroffen. Eine von 200 Frauen und einer von 12 Männern (8%) leiden an einer Farbsehschwäche; statistisch gesehen sind in Deutschland mehr als drei Millionen Männer betroffen.

Menschen mit normalem Farbsehvermögen können über eine 1 Million Farbtöne und -nuancen wahrnehmen, während Farbenblinde nur einen Bruchteil davon sehen (ca. 10%). Häufige Farbverwechslungen sind Grün und Gelb, Grau und Rosa, Lila und Blau sowie Rot und Braun. Ihnen erscheinen Farben matt und verwaschen. Manche Farben sind für Farbenblinde auch schwer voneinander abzugrenzen. Die speziellen optischen Filter in EnChroma-Brillen helfen Farbenblinden, eine breitere Farbpalette wahrzunehmen und Farben lebendiger, klarer und deutlicher zu sehen.

Um auf die Prävalenz und die Auswirkungen von Farbenblindheit aufmerksam zu machen, haben Faber-Castell und EnChroma anlässlich des Vatertags ein gemeinsames Video erstellt, das die Wirkung der Brillen eindrücklich veranschaulicht: Farbenblinde Väter können mithilfe der EnChroma-Brille zum ersten Mal in ihrem Leben bunte Bilder sehen, die ihre Kinder mit Faber-Castell Buntstiften in satten, leuchtenden Farben für sie gezeichnet haben. Klicken Sie hier, um zum Video zu gelangen (https://www.faber-castell.com/colour-blindness). Ab 26.05. wird das Video ebenfalls auf den Social Media Kanälen von Faber-Castell und EnChroma ausgespielt.

"Das Erleben von Farbe ist sowohl für EnChroma als auch für Faber-Castell von zentraler Bedeutung", sagt Erik Ritchie, Geschäftsführer von EnChroma. "Wir freuen uns daher sehr über dieses Gemeinschaftsprojekt, mit dem wir es farbenblinden Vätern ermöglichen, die Kreativität ihrer Kinder erstmals in ihrer ganzen Pracht zu erleben."

Unter dem Motto 'Freude schenken zum Vatertag' steht auch der EnChroma Onlineshop vom 26. Mai bis 20. Juni 2022: Auf eu.enchroma.com erhalten alle Kunden im Aktionszeitraum mit dem Sondercode FABER15 beim Kauf einer EnChroma Brille 15% Rabatt sowie ein 24er Colour Grip Buntstiftset im Metalletui von Faber-Castell gratis (solange der Vorrat reicht).

Die EnChroma Technologie:

Die patentierte Technologie in EnChroma-Brillen basiert auf speziell entwickelten optischen Filtern, welche das wahrgenommene Farbspektrum für Menschen mit Farbsehschwäche erweitert.

Eine gemeinsame Studie der University of California (Davis) und INSERM, des französischen Nationalen Instituts für Gesundheit und medizinische Forschung, hat die Wirksamkeit von EnChroma-Brillen bestätigt. Eine weitere Studie, die im Januar 2022 in der wissenschaftlichen Publikation Eye-Nature veröffentlicht wurde, verdeutlicht ebenfalls die Effektivität der Brille für Menschen mit Farbsehschwäche.

Über Faber-Castell:

Faber-Castell, gegründet 1761, ist eines der ältesten und weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativer Gestaltung. Mit einer Produktion von rund zwei Milliarden holzgefasster Stifte pro Jahr ist Faber-Castell der weltgrößte Hersteller von Bunt- und Bleistiften. Erfahren Sie mehr unter: http://www.faber-castell.de.

Über EnChroma:

EnChroma mit Sitz in Berkeley, Kalifornien, erhielt von der NIH, U.S. National Institutes of Health and Biomedical Research, einen Zuschuss zur Entwicklung seiner patentierten Linsentechnologie. Diese Technologie basiert auf insgesamt 10 Jahren Forschung und Entwicklung sowie klinischen Studien an der UC Berkeley und der UC Davis. Im Jahr 2020, wurde EnChroma mit dem renommierten East Bay Innovation Award der San Francisco Bay Area, in der Kategorie Biowissenschaften ausgezeichnet. www.EnChroma.com

