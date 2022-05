Grüner Wasserstoff ist der Schlüssel für den Übergang in die Kreislaufwirtschaft. Graforce hat eine Plasma-Elektrolyse-Technologie entwickelt, mit der Wasserstoff aus Reststoffen hergestellt werden kann bei erheblich niedrigeren Herstellungskosten und höherer Ausbeute. Auf der IFAT, der weltweit führenden Messe für die Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft, präsentiert Graforce seine marktreifen Methan- und Abwasserelektrolyseanlagen und Betankungssysteme. Diese Lösungen zeigen das enorme Marktpotenzial von grünem Wasserstoff für die CO2-freie oder sogar CO2-negative Erzeugung von Energie und Kraftstoffen.

Graforce plasma electrolysis plants (here a plant in Berlin) produce green hydrogen from methane, wastewater, liquid manure or ammonia. Whereas water electrolysis needs 50kWh/kg H2, the production of 1kg hydrogen from methane takes only 10kWh or 20kWh from wastewater. (Photo: Graforce)