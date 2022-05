Apple-Calls mit 101% Chance bei Kurserholung auf 155 USD

Der Ausverkauf bei den Technologieaktien in den vergangenen Wochen hat auch bei der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) seine Spuren hinterlassen. Am Jahresbeginn 2022 notierte die Aktie an der US-Technologiebörse NASDAQ noch oberhalb von 180 USD in der Nähe des Alllzeithochs. Mittlerweile wird sie wegen der bekannten Probleme, wie den Lieferengpässen, den Corona-Lockdowns in China und auch wegen den bevorstehenden Zinserhöhungen um 22 Prozent tiefer bei 140 USD gehandelt.

Trotz dieser negativen Umstände wird die Apple-Aktie von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 185 USD (UBS) zum Kauf empfohlen. Kann sich die Apple-Aktie im Zuge einer Korrekturbewegung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Niveau vom 10. Mai 2022 im Bereich von 155 USD erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 145 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 145 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF60TD0, Bewertungstag 16.9.22, wurde beim Apple-Kurs von 140,31 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,067 USD mit 0,91 - 0,92 Euro gehandelt.

Kann die Apple-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 155 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,54 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 126,669 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 126,669 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UH515P3, wurde beim Apple-Kurs von 140,31 USD mit 1,31 - 1,32 Euro quotiert.

Beim Apple-Aktienkurs von 155 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 2,65 Euro (+101 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,296 USD

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,296 USD, BV 0,1, ISIN: DE000DV1F0S0, wurde beim Apple-Kurs von 140,31 USD mit 1,90 - 1,91 Euro gehandelt.

Beim Apple-Aktienkurs von 155 USD wird der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,25 Euro (+70 Prozent) liegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de