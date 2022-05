Stellantis und Samsung SDI haben eine endgültige, verbindliche Vereinbarungen über die Errichtung einer gemeinsamen Batteriefabrik unterschrieben. Das bereits angekündigte Werk soll in Kokomo im US-Bundesstaat Indiana entstehen, der Bau noch in diesem Jahr beginnen. Die Batteriefabrik soll ab dem 1. Quartal 2025 in Betrieb gehen und Batteriezellen und -module der Marke PriMX für eine Reihe von Fahrzeugen ...

