Sulzbach (ots) -CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) hat in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) einen Hilfsfonds für die Ukraine aufgestellt. Das Unternehmen unterstützt damit die nicht-staatlichen Initiativen zur humanitären Hilfe. CGI stellt dafür eine Million kanadische Dollar bereit, die sowohl vom Unternehmen selbst als auch von den Mitarbeitenden aufgebracht und von CGI verdoppelt wurden. Mit diesen Mitteln sollen die Menschen in der Ukraine unterstützt, Geflüchteten die Rückkehr ermöglicht und Initiativen für neue Beschäftigungen gefördert werden.Über diesen Hilfsfonds hinaus arbeiten CGI-Mitarbeiter weltweit mit Behörden und Organisationen zusammen, um zusätzliche Hilfen für die Menschen in und aus der Ukraine zu organisieren. Dazu zählen unter anderem die Sammlung und Verteilung von Kleidung, Nahrung und Medikamenten, Hilfen bei der Arbeits- und Wohnungssuche, Bereitstellung von Wohnraum, die Vermittlung von Sprachkursen und die Bereitstellung von Laptops."Angesichts des Krieges in der Ukraine arbeiten wir mit unseren Teams weltweit daran, die Folgen dieser dramatischen Entwicklung für die Menschen dieses Landes zu mildern", erklärt George Schindler, President and Chief Executive Officer von CGI. "Durch die Zusammenarbeit mit dem IKRK können wir unsere finanziellen Hilfsleistungen schnell und effektiv dort einsetzen, wo sie am nötigsten gebraucht werden.""Auch wenn CGI in der Ukraine, Russland oder Belarus nicht vertreten ist, so haben wir doch Mitarbeitende, die aus der Ukraine stammen oder dort familiäre Bindungen haben", ergänzt Julie Godin, Co-Chair of the Board and Executive Vice-President of Strategic Planning and Corporate Development. "Die Hilfe und Unterstützung für notleidende Menschen ist Teil unserer Unternehmenskultur. Deshalb werden wir weiterhin alles uns Mögliche tun, um die Folgen der tragischen Ereignisse in der Ukraine zu mildern."Über CGIDie 1976 gegründete CGI Group gehört zu den größten unabhängigen Anbietern von IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit. Mit 84.000 Beratern und Experten weltweit bietet CGI ein breites Portfolio an Dienstleistungen - von strategischem IT- und Business-Consulting über Systemintegration, Managed IT und Business Process Services bis hin zu Intellectual-Property-Lösungen. Das von CGI verfolgte Prinzip der Kundennähe und das flexible globale Liefernetzwerk unterstützen Kunden dabei, Erfolge schneller zu erzielen und ihre Organisationsstrukturen zu digitalisieren. Der im Geschäftsjahr 2021 ausgewiesene Umsatz von CGI beträgt 12,13 Milliarden kanadische Dollar. CGI-Aktien sind an der TSX (GIB.A) sowie an der NYSE (GIB) notiert. Website: www.de.cgi.comPressekontakt:CGI Deutschland B.V. & Co. KGSabine Ernst, Media Lead DeutschlandT: +49-151-16360469, sabine.ernst@cgi.comPR-COMAnna v. Krockow, Account ManagerT: +49-89-59997-750, anna.vonkrockow@pr-com.deOriginal-Content von: CGI Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104684/5231500