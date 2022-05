Basel (ots) -Mit Claudine Blaser lenkt ab 1. Juli 2022 eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit grossem Netzwerk im Schweizer Gesundheitswesen die Geschicke von Medgate in der Schweiz.Dr. med. Andy Fischer, der das Schweizer Geschäft von Medgate seit der Gründung im Jahr 1999 geleitet hat, konzentrierte sich bereits seit 2021 als Group CEO auf die Leitung der internationalen Medgate Gruppe. Andy Fischer: "Ich bin dankbar, dass wir mit Claudine Blaser eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einem grossen Netzwerk im Schweizer Gesundheitswesen für Medgate Schweiz gewinnen konnten."Claudine Blaser verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in anspruchsvollen Führungspositionen und verschiedenen Branchen mit Bezug zu Gesundheit und Medizin. Die 51-Jährige hat an der ETH Zürich Naturwissenschaften studiert, im Bereich der Immunologie promoviert und einen ETH-Master in Betriebswirtschaft absolviert. Nach verschiedenen Funktionen beim Start-up Cytos Biotechnology AG war sie Geschäftsführerin des ETH Phenomics Center, bevor sie als Geschäftsführerin zur Argomed Ärzte AG wechselte, einem Dienstleistungsunternehmen für integrierte Versorgung. 2020 übernahm Claudine Blaser die Leitung des Geschäftsbereichs Gesundheit bei Helsana. Am 1. Juli 2022 beginnt sie als Managing Director bei Medgate Schweiz.Claudine Blaser: "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und über die Chance, gemeinsam mit dem engagierten Team von Medgate sowie seinen Geschäftspartnern Medizin immer wieder neu zu denken und im Sinne der Kundinnen und Kunden zu gestalten."Weiteres Internationales WachstumDie international tätige Medgate Gruppe verfolgt das Ziel, ein weltweit führender Digital-Health-Anbieter zu sein und strebt in diesem Zusammenhang ein geografisches Wachstum an. Mit der im März dieses Jahres bekanntgegebenen Mehrheitsbeteiligung des internationalen Handels- und Dienstleistungskonzerns Otto Group mit Sitz in Hamburg und der Übernahme der BetterDoc GmbH, dem europäischen Marktführer für die Suche und Vermittlung von hoch spezialisierten Ärzten, schaffte Medgate die richtigen Voraussetzungen zur Umsetzung der entsprechenden Wachstumsstrategie.Über MedgateBei Medgate denken wir Medizin neu, um unseren Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativen Digital Health Lösungen bringt Medgate den Arzt dahin, wo ihre Patientinnen und Patienten ihn brauchen. Dabei stehen das Wohl des Patienten und der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet und beschäftigt heute in der Schweiz rund 300 Mitarbeitende, davon über 100 Ärztinnen und Ärzte, sowie weltweit über 500 Mitarbeitende. Seit dem Jahr 2000 betreibt Medgate das grösste ärztliche telemedizinische Zentrum Europas und verfügt dadurch über eine ausserordentliche Erfahrung und grosses Wissen in der Telemedizin. Für Konsultationen vor Ort stehen den Patienten die Medgate Mini Clinics sowie die Ärzte und Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung.MedienkontaktCédric Berset, Director Marketing, Communications & SalesMedgate, Postfach, 4020 BaselMobile +41 79 455 20 41, media@medgate.chwww.medgate.chOriginal-Content von: Medgate AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001063/100889775