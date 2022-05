Tampa Bay, Berlin (ots) -Die Ergebnisse des Security Culture Report 2022 zeigen, dass große Organisationen bessere Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug auf die Sicherheitskultur aufweisen als kleinere Organisationen.KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, veröffentlicht über seinen Forschungszweig KnowBe4 Research den Security Culture Report 2022. Die Studie untersucht Trends in der Sicherheitskultur und stellt fest, dass sich die Sicherheitskultur weltweit insgesamt verbessert hat. Unter Sicherheitskultur versteht man die Ideen, Gewohnheiten und sozialen Verhaltensweisen einer Organisation, die deren Sicherheit beeinflussen.Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:- In Europa werden sowohl Schweden als auch Irland oft als technologisch fortschrittlich angesehen. Neben diesen beiden Ländern wiesen auch Italien und Bulgarien höhere Werte für die Sicherheitskultur auf.- In Asien variieren die Werte für die Sicherheitskultur von Land zu Land sehr stark.- In den USA schneiden kleine Organisationen besser ab als größere Organisationen.Der Security Culture Report 2022 enthält die Antworten von mehr als 257.000 Mitarbeitern aus 1.456 Unternehmen auf der ganzen Welt, die die Trainings von KnowBe4 nutzen und die Umfrage zur Sicherheitskultur ausgefüllt haben.Um den Security Culture Report 2022 herunterzuladen, besuchen Sie https://www.knowbe4.com/organizational-cyber-security-culture-research-report.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5231596