Das Raumfahrtunternehmen Celestis bereitet sich darauf vor, noch in dieser Woche die eingeäscherten Überreste von 47 Personen aus fünf Ländern in den Orbit zu schießen. Ungewöhnliche Bestattungsriten sind in der Geschichte der Menschheit nicht neu. So ermöglichen etwa einige englische Fußballvereine die Beerdigungen von Fans auf dem Spielfeld in ihren Stadien. Celestis geht einen Schritt weiter - und schießt die Asche von Verstorbenen ins Weltall. Live-GPS-Daten für die Angehörigen Das Unternehmen hängt die Überreste an einen Telekommunikationssatelliten, der ...

