NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Pharmakonzerns Astrazeneca auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Die Einstufung bleibt "Overweight" mit einem Kursziel von 12000 Pence, wie Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Am 5. Juni dürften Astrazeneca und sein Partner Daiichi auf dem US-Krebskongress Asco sehr starke detaillierte Daten für das Medikament Enhertu gegen Brustkrebs vorlegen. Zudem sei die Produkt-Pipeline der Briten für die kommenden 18 Monate gut gefüllt./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 23:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

ASTRAZENECA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de