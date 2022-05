Hannover (www.anleihencheck.de) - Trotz schwacher Vorgaben wagten sich vergangenen Mittwoch drei weitere Akteure an den Markt: CAFFIL konnte mit zwölf Jahren Laufzeit am langen Ende EUR 500 Mio. bei einem Reoffer-Spread von ms +12 Bp (Guidance ms +14 Bp area, Orderbuch final EUR 700 Mio.) bei Investoren platzieren, so Melanie Kiene, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB. ...

