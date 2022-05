Dem iPhone-Hersteller bläst wie viellen Tech-Unternehmen ein rauer Wind ins Gesicht. Lieferkettenprobleme sind das eine, Inflation das andere. Die Aktie ist deshalb in den letzten Wochen deutlich zurückgekommen und auf den niedrigsten Stand seit Oktober gefallen. Jetzt könnte aber der Zeitpunkt sein, an dem der Kurs dreht.Rund 22 Prozent hat Apple vom Hoch verloren und ist damit in einen Bärenmarkt abgedriftet. Letzte Woche stürzte die Aktie zeitweise auf 132 Dollar ab, ein Niveau, das Anleger zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...