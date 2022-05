Amazon wird einigen Kindle-Geräten, die in den Jahren 2009 und 2012 erschienen sind, die Möglichkeit nehmen, E-Books direkt im E-Book-Shop zu kaufen. Das bedeutet aber nicht, dass die E-Book-Reader dann nutzlos sind. Außerdem gibt es ein Trostpflaster. Im November 2007 hat Amazon in den USA seinen ersten E-Book-Reader namens Kindle auf den Markt gebracht. Zwei Jahre später kam das Gerät zum Anzeigen digitaler Buchinhalte auch nach Deutschland. Mittlerweile gibt es etwa den Kindle Paperwhite schon in der elften Generation. Besitzer:innen älterer Kindle-Geräte müssen - vorerst in den USA - jetzt bald aber auf eine wichtige Funktion verzichten: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...