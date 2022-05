NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus dem ersten Quartal zähle, dass die Ticketverkäufe in den Monaten April und Mai deutlich über denen des Vor-Pandemie-Jahres 2019 gelegen hätten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die trotz geringer Volumina starke Ticketing-Marge sei zudem ein erster Hinweis auf höhere Ticketpreise und verdeutliche die operative Hebelwirkung des Geschäfts des Event-Veranstalters und Ticketverkäufers./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 13:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

