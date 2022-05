Der Weltmarktführer für Landwirtschaftsmaschinen hat besser als erwartete Zahlen für das zweite Quartal 21/22 gemeldet. 2,1 Mrd. $ Nettogewinn liegen 127 % höher als im Vorjahresquartal. Die Gesamtjahresprognose wurde sogar angehoben, allerdings nur aufgrund eines Sondereffektes. CEO John May betont zugleich den Druck auf die Lieferkette, was das Produktionsniveau über das gesamte Jahr belasten wird. Also weniger Volumen, jedoch zu steigenden Preisen. Das brachte zum Wochenende 14 % Abschlag. Knapp 450 $ im Top, jetzt 313 $.



