NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 181 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit ihren Schätzungen liege sie über dem Konsens, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Russland-Geschäft erfordere leichte Anpassungen, aber der Auftragsbestand spreche für die weitere Entwicklung. Die Bewertung sei zudem günstig./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 09:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

