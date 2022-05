Baden-Baden (ots) -Roman des Schriftstellers Ales Steger / 10 neue Leseempfehlungen für den Juni auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Neverend" von Ales Steger steht im Juni 2022 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Sein Buch erzählt von einer jungen Schriftstellerin in angespannten Zeiten: In Slowenien stehen Wahlen vor der Tür und in Ljubljana treffen Proteste auf Gegenproteste - dazu kommen persönliche Krisen der Protagonistin. Sie gibt Workshops für Creative Writing in Gefängnissen und beginnt, einen historischen Roman über die Freundschaft zwischen Antonio Scopoli und Carl von Linné zu schreiben. Es geht auf eine Reise durch ein kriegsverwüstetes Europa und dem Ort, an dem die erste Banane auf europäischem Boden gezüchtet wurde. Platz 2 der SWR Bestenliste im Juni belegt die Parabel "Republik und Taubheit" von Ilya Kaminsky, aus dem Englischen von Anja Kampmann. Auf Platz 3 landet das Buch "New York und der Rest der Welt" von Fran Lebowitz, übersetzt aus dem Englischen von Sabine Hedinger und Willi Winkler.Literaturempfehlungen der SWR BestenlisteDie SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Juni 2022, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Ales Steger: "Neverend", Wallstein Verlag, 462 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5231710