DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden findet lediglich ein bis 13.00 Uhr verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz findet wegen Christi Himmelfahrt kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.52 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.933,25 -0,2% -17,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.758,75 -0,1% -27,9% Euro-Stoxx-50 3.654,00 +0,2% -15,0% Stoxx-50 3.590,84 +0,4% -6,0% DAX 13.936,70 +0,1% -12,3% FTSE 7.521,98 +0,5% +1,4% CAC 6.260,16 +0,1% -12,5% Nikkei-225 26.677,80 -0,3% -7,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 154,01 +0,07

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,19 109,77 +1,3% 1,42 +52,8% Brent/ICE 115,02 113,56 +1,3% 1,46 +51,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,94 1.866,55 -0,6% -11,61 +1,4% Silber (Spot) 21,84 22,12 -1,3% -0,28 -6,3% Platin (Spot) 948,15 957,98 -1,0% -9,83 -2,3% Kupfer-Future 4,26 4,30 -1,1% -0,05 -4,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig bewegt zeigen sich die Futures auf die Leitindizes an der Wall Street, da sich die Anleger im Vorfeld des Fed-Protokolls zügeln. Gespannt erhoffen sie sich nähere Fingerzeige zu weiteren Plänen einer geldpolitischen Straffung und werden das Protokoll auf Aussagen zu Wirtschaft und Inflation abklopfen.Bei den Einzelwerten legen die Aktien von Wendy's kräftig zu, nachdem der als aktivistischer Investor bekannte Hedgefonds Trian Interesse an einer Übernahme der Burgerkette bekundet hat. Die Aktien springen daraufhin um 11,3 Prozent. Intuit gewinnen 2,8 Prozent. Der Entwickler von Software für Steuererklärungen hatte in seinem dritten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Die Kaufhauskette Nordstrom (+9,3%) ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat überdies den Ausblick auf das laufende Jahr erhöht. Positiv werden auch die Erstquartalszahlen des Bekleidungsunternehmens Urban Outfitters (+5,7%) aufgenommen. Das auf Eigenheime spezialisiert Bauunternehmen Toll Brothers hat im zweiten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 3,7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Nachrichtenlage ist dünn. "Nach dem schwachen Tag gestern strebt der DAX heute wieder nach oben", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nur leicht positiv stimmt die Aufwärtsrevision im deutschen BIP. Gemischt sind die Zahlen von Marks & Spencer ausgefallen, heißt es im Handel. Der britische Einzelhändler habe zwar einen kräftigen Erholungskurs vorgelegt und den Vorsteuergewinn in seinem Fiskaljahr deutlich verbessert, einige Analysten hatten aber noch mehr erwartet. Die Aktie notiert in London unverändert. Die Nordex-Aktie knickt um 15,2 Prozent ein. Der Windkraftanlagen-Hersteller hat die Margenprognose kräftig in den Verlustbereich gesenkt. Leicht positiv werden die Zahlen zum ersten Quartal von Aroundtown im Handel eingeschätzt. Sorgen vor kräftigen Zinserhöhungen könnten allerdings die Immobilien-Aktien generell wieder unter Druck bringen, heißt es am Markt. Die Aktie verliert 2 Prozent. Positiv für Fuchs Petrolub (+2%) wertet ein Händler den Einstieg in den Batteriemarkt. Konkret steigt Fuchs in die E-Lyte Innovations GmbH ein, um in den Markt für Elektrolyte einzutreten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Uhr Di, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0667 -0,6% 1,0703 1,0729 -6,2% EUR/JPY 135,64 -0,4% 135,93 135,75 +3,6% EUR/CHF 1,0279 -0,3% 1,0298 1,0302 -0,9% EUR/GBP 0,8535 -0,3% 0,8541 0,8570 +1,6% USD/JPY 127,15 +0,2% 127,00 126,52 +10,5% GBP/USD 1,2497 -0,3% 1,2532 1,2518 -7,7% USD/CNH (Offshore) 6,6840 +0,4% 6,6795 6,6628 +5,2% Bitcoin BTC/USD 29.743,46 +0,7% 29.741,48 29.015,07 -35,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend fester - Anleger nutzten die Verluste vom Vortag zu Gelegenheitskäufen, wie Händler sagten. Am Aktienmarkt in Hongkong rückte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,5 Prozent vor. Erste Hinweise auf eine Konsolidierung ließen die Investoren hoffen, dass die Kurse allmählich einen Boden fänden, berichtete Tina Teng, Marktanalystin bei HSBC. In Schanghai schloss der Composite-Index 1,2 Prozent höher. Gegen die positive regionale Tendenz ging der Nikkei-225-Index in Tokio 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel. Bei den japanischen Anlegern hätten die Sorgen wegen der hohen Kosten für die Unternehmen und die Befürchtung eines schwächeren Wirtschaftswachstums überwogen, hieß es. Der Kospi in Seoul gewann 0,4 Prozent. Samsung Biologics legten um 2,9 Prozent zu. Die Konzernmutter Samsung hat neue Investitionen in das Biotech-Unternehmen angekündigt. Die Aktie des Rüstungsunternehmens LIG Nex1 gewann 5,5 Prozent. Das Unternehmen hatte einen für die Marine bestimmten Torpedo erfolgreich getestet. Kakaopay verteuerten sich um 8,2 Prozent. Das Fintech hat ein staatlich gestütztes Immobilienkredit-Produkt aufgelegt und ist damit der Konkurrenz zuvorgekommen. An der Börse in Sydney ging es mit dem S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent nach oben, gestützt von Kursgewinnen der schwergewichteten Sektoren Rohstoffe und Banken. Steigende Ölpreise verhalfen in der ganzen Region den Aktien der Branche zu Kursgewinnen.

CREDIT

Etwas eingeengt zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Damit notieren die Prämien weiter in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Mit dem gegenüber Anfang April leicht erhöhten Niveau am CDS-Markt könne derzeit wohl jeder leben, heißt es im Handel. Es bilde die aktuelle Risikosituation ausreichend ab. Neue Erkenntnisse zur künftigen Zinslandschaft werden am Abend aus dem Protokoll der US-Notenbank erwartet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler Truck erhält in USA Auftrag für bis zu 800 elektrische Lkw

Daimler Truck hat in den USA einen Großauftrag für elektrische Lastwagen erhalten. Der US-Lebensmittellieferant Sysco Corporation will bis zu 800 vollelektrische E-Cascadia-Zugmaschinen kaufen. Die Lastwagen sollen bis 2026 geliefert werden, die ersten noch dieses Jahr. Zum Auftragsvolumen machte Daimler keine Angaben.

Fuchs Petrolub steigt bei Batterie-Spezialisten ein

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub erweitert seinen Tätigkeitsbereich und steigt in den Batteriemarkt ein. Das Unternehmen übernimmt 28 Prozent an der E-Lyte Innovations GmbH. Das Unternehmen entwickelt und produziert Flüssig-Elektrolyte für hochleistungsfähige Batterien im industriellen und im automotiven Bereich.

Finanzinvestoren überschreiten Mindestannahmeschwelle bei Aareal

Die Investorengruppe um Advent International, Centerbridge Partners und CPPIB ist mit ihrem Übernahmeangebot für den Immobilienfinanzierer Aareal Bank erfolgreich. Wie deren Übernahmevehikel Atlantic Bidco mitteilte, wurde die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent der Aareal-Bank-Aktien überschritten. Die Annahmefrist endete am Dienstag um Mitternacht.

Aixtron hat laut Gartner dominierende Position bei MOCVD-Anlagen

Die Aixtron SE hat ihren Marktanteil bei sogenannten MOCVD-Anlagen zur Halbeiter-Herstellung laut Daten des Marktforschers Gartner ausgebaut. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, kam es 2021 auf einen Marktanteil von 75 Prozent. Der Markt für MOCVD-Anlagen wuchs im vergangenen Jahr um 28 Prozent auf 561 Millionen Euro.

Douglas bereitet sich auf "Option IPO" vor - Umfeld schwierig

Die Kosmetikhandelskette Douglas bereitet sich CFO Mark Langer zufolge auf die Option Börsengang vor, das Marktumfeld sei für IPOs derzeit aber schwierig. Der Konzern war bis 2012 börsennotiert. "Was noch fehlt, bereiten wir vor, also wir bereiten uns auf eine solche Option vor, die Entscheidung liegt bei den Gesellschaftern", sagte Langer.

Amazon-Auslieferer in den USA verletzten sich 2021 häufiger

Das Lieferpersonal des Versandhändlers Amazon in den USA ist nach Einschätzung von Gewerkschaften einem enormen Arbeitsdruck ausgesetzt und daher kommt es immer häufiger zu Verletzungen der Beschäftigten. Mehr als 18 Prozent der von Amazon-Subunternehmen angestellten Auslieferer hätten sich bei der Arbeit im vergangenen Jahr verletzt, teilte das Bündnis Strategic Organizing Center (SOC) mit. Das sei ein Anstieg von 40 Prozent im Jahresvergleich.

Marks & Spencer wieder profitabel - 2022/23 weniger Gewinn erwartet

Marks & Spencer ist im abgelaufenen Geschäftsjahr in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, aber nicht so deutlich wie von Beobachtern erwartet. Der britische Einzelhändler wies für das am 2. April zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021/22 einen Vorsteuergewinn von 391,7 Millionen Pfund aus, verglichen mit einem Verlust von 201,2 Millionen Pfund im Vorjahr. Netto blieb ein Überschuss von 306,6 Millionen nach einem Fehlbetrag von 198 Millionen Pfund.

Prosieben-Großaktionär MFE verdient wegen Investitionen weniger

Höhere Kosten haben der italienischen Medienholding MFE-Mediaforeurope trotz eines Umsatzanstiegs einen kräftigen Gewinnrückgang im ersten Quartal beschert. Der von der Familie Berlusconi kontrollierte Konzern, der rund 25 Prozent an der Prosiebendsat1 Media SE hält, bestätigte gleichwohl seine Ziele für das laufende Jahr.

Totalenergies übernimmt 50 Prozent an US-Unternehmen Clearway

Der französische Ölkonzern Totalenergies kauft Global Infrastructure Partners die Hälfte an dem Erneuerbare-Energie-Unternehmen Clearway Energy ab. Dafür erhält der Infrastrukturfonds 1,6 Milliarden US-Dollar in bar zuzüglich einer Beteiligung in Höhe von 50 Prozent minus einer Aktie an einer Totalenergies-Tochter, die wiederum 50,6 Prozent an dem US-Solarenergie-Unternehmen Sunpower hält.

Prudential bestellt neuen CEO

Der britische Versicherungskonzern Prudential hat einen neuen CEO. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Anil Wadhwani mit Wirkung am Mittwoch zum CEO berufen. Interimschef Mark FitzPatrick werde an Bord bleiben, um beim Übergang zu helfen.

Pfizer macht armen Ländern Impfstoffe und Arzneien zugänglich

Pfizer wird fast zwei Dutzend seiner patentgeschützten Medikamente und Impfstoffe zu nicht gewinnorientierten Preisen an einige der ärmsten Länder der Welt verkaufen. Noch in diesem Jahr sollen die ausgewählten Arzneimittel nach Ghana, Malawi, Ruanda, Senegal und Uganda geliefert werden, sagte CEO Albert Bourla dem Wall Street Journal in einem Interview.

Immobilien-Übernahmevehikel SMG geht an die Börse

Das Übernahmevehikel SMG European Recovery Spac SE, an dem der Immobilienmanager Rolf Elgeti beteiligt ist, geht an die Börse. Die Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg will 115 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 1. Juni vorgesehen. SMG strebt eine Fusion mit einem europäischen Immobilienunternehmen aus dem Gastgewerbe mit Fokus auf Beherbergung und Freizeit an.

Verbund will für 2022 Sonderdividende zahlen

Der österreichische Versorger Verbund will seine Aktionäre mit einer Sonderdividende an der voraussichtlich "außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung" in diesem Jahr teilhaben lassen. Der Vorstand will der Hauptversammlung 2023 zusätzlich zur ordentlichen Dividende, die sich auf eine Ausschüttungsquote zwischen 45 Prozent und 55 Prozent des um Einmaleffekte bereinigten Konzernergebnisses 2022 bezieht, eine Sonderdividende von 400 Millionen Euro vorschlagen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2022 06:55 ET (10:55 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.