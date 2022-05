Partnerschaft ermöglicht Unternehmen den Einsatz marktführender Technologie zur Entwicklung barrierefreier IR-, Corporate- und Newsroom-Seiten

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4"), ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für Kapitalmärkte, und eSSENTIAL Accessibility ("eA"), eine umfassende digitale Accessibility-as-a-Service-Lösung, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt. Damit haben die Kunden von Q4 nun Zugang zur branchenführenden Lösung für digitale Barrierefreiheit von eA und das große Expertenteam von Q4, sodass sie konforme, barrierefreie Webangebote für Menschen mit Behinderungen erstellen können.

"Wir sind sehr erfreut, dass wir unsere erweiterte Partnerschaft mit dem branchenführenden Team von eSSENTIAL Accessibility nun formalisiert haben", sagte CEO Darrell Heaps. "Sehr gerne werden wir unseren Kunden umfassende, erstklassige Dienstleistungen und Lösungen für jeden Schritt ihrer Website-Entwicklung anbieten. Durch die Zusammenarbeit mit den Experten für digitale Barrierefreiheit von eSSENTIAL Accessibility wird Q4 seine Kunden in die Lage versetzen, ein Website-Angebot zu liefern, das ihre Marke und digitale Kompetenz stärkt."

Q4 hostet Tausende von Investor-Relations-, Unternehmens- und Newsroom-Websites für seine 2.700 Kunden, die den Kontakt zwischen börsennotierten Unternehmen und Anlegern auf Kapitalmärkten ermöglichen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in seine Arbeit und Expertise zur Stärkung der digitalen Barrierefreiheit.Durch die Partnerschaft mit eA haben die Kunden von Q4 nun Zugang zur umfangreichsten Lösung für digitale Barrierefreiheit auf dem Markt. Die Lösung von eA umfasst eine Softwareplattform mit Zugang zu fortschrittlichen Werkzeugen, Technologien, Tests, Berichten und Portfoliomanagement sowie technischer und regulatorischer Expertise und Unterstützung.

Die von Q4 gehosteten Websites werden den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, Konformitätsstufe A und AA, und dem Americans with Disabilities Act (ADA), dem Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) und anderen weltweiten Vorschriften entsprechen.

"Moderne digitale Erlebnisse müssen für Nutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten konzipiert und entwickelt sein und die Erkenntnis von Q4, dass Barrierefreiheit nicht nur eine gesetzliche Anforderung, sondern auch eine normal gewordene Geschäftspraxis ist, ist lobenswert", so Mark Steele, Mitbegründer und CEO von eSSENTIAL Accessibility. "Mit dieser erweiterten Partnerschaft werden wir noch mehr Unternehmen mit den Instrumenten und Kenntnissen ausstatten, die sie zur Schaffung und Pflege digitaler Angebote benötigen, die für alle zugänglich sind."

Über eSSENTIAL Accessibility

eSSENTIAL Accessibility ist der intelligentere Weg zu digitaler Barrierefreiheit und Rechtskonformität. Marken können diese führende Accessibility-as-a-Service-Plattform zur Befähigung von Menschen nutzen, denn sie hilft ihnen, inklusive Web-, Mobil- und Produkterlebnisse zu liefern, die weltweiten Vorschriften entsprechen und sicherstellen, dass Menschen mit allen Fähigkeiten gleichberechtigten Zugang haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.essentialaccessibility.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist verlässlicher Partner von über 2.700 börsennotierten Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com

