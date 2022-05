Die PNE AG emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VJW3) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption). Der finale Zinskupon steht dabei noch nicht endgültig fest, er wird aber in einer Spanne zwischen 4,50% und 5,25% p.a. liegen. Seit Montag (23.05.) haben Alt-Anleiheinhaber des Unternehmens die Möglichkeit ihre Stücke in die neue PNE-Anleihe zu tauschen, das öffentliche Zeichnungsangebot findet Anfang Juni statt. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Vorstandsvorsitzenden der PNE AG, Markus Lesser, über die neue Anleihe, die gegenwärtige Entwicklung des Unternehmens und seine Visionen gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Lesser, die PNE AG bringt eine neue Unternehmensanleihe auf den Markt. Wofür sollen die Mittel - neben der Refinanzierung der Alt-Anleihe - noch konkret genutzt werden?

Markus Lesser: Korrekt, die neue Anleihe dient primär der vorzeitigen Refinanzierung der am 02. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen. Per Ende Q1 2022 verfügt die PNE Gruppe über einen Liquiditätsbestand von 168 Mio. Euro - daher könnten wir die Anleihe auch aus der bestehenden Liquidität zurückführen. Jedoch sehen wir vor dem Hintergrund des attraktiven Marktumfeldes verschiedene Chance für organisches und anorganisches Wachstum. Um diese Chancen zu nutzen, möchten wir uns mithilfe der Anleiheemission zusätzliche finanzielle Flexibilität schaffen.

Anleihen Finder: Warum wird der Kupon über dem der Vorgänger-Anleihe (4,00%) liegen? Ist das einzig der aktuellen Gemengelage (Ukraine-Krieg, Pandemie, Inflation, Zinspolitik, etc.) geschuldet?

Markus Lesser: Das Marktumfeld hat sich seit der letzten Anleihe-Emission im Jahr 2018 stark verändert. Die letzten Jahre waren unter anderem geprägt von der Covid-19-Pandemie, kontinuierlichen Unterbrechungen in den Lieferketten, der geopolitischen Krise in der Ukraine und nun auch einem angestiegenen Zinsniveau. Diese Veränderungen und Unsicherheiten mussten beim gewählten Kupon berücksichtigt werden. Ungeachtet der externen Faktoren konnten wir unsere Kennzahlen über die letzten Jahre substanziell verbessern und sind auf einem sehr guten Weg, unsere in 2017 definierten strategischen Ziele zu erreichen. Als zusätzlicher Anreiz wird Bestandsinvestoren eine attraktive Umtauschprämie von 13,50 Euro in bar angeboten.

Anleihen Finder: Wie hat sich denn das operative Geschäft der PNE AG in den letzten beiden Jahren entwickelt. Können Sie uns die wichtigsten Finanzkennzahlen (Umsatz, EBITDA, Gewinn, Eigenkapital) und deren Entwicklung kurz skizzieren?

Markus Lesser: Das operative Geschäft hat sich sehr positiv entwickelt. Wir haben PNE in ...

