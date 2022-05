Berlin (ots) -Deutschlandweit ist in vielen Supermärkten das Bezahlen mit der beliebten EC- oder Bankkarte nicht möglich. Nur Bargeld wird akzeptiert. Oder der QR-Code.Bezahlen mit QR-Code sichere AlternativeNicht betroffen ist das Zahlen mit QR-Code, da es sich hierbei um eine eCommerce-Zahlung über das Internet handelt. "Bei QR-Bezahlsystemen ist die Intelligenz im Smartphone. Bei "Pay with Charlie" etwa wird nur ein QR-Code mit dem Smartphone gescannt und von den Kunden per App autorisiert", erklärt Nicole Groß, Geschäftsführerin der ZIIB Zahlungssysteme GmbH das Prinzip.Mit "Pay with Charlie" können Käufe am sog. Point of Sale (POS) komplett ohne Bargeld oder physischer Bank-Karte erledigt werden. Der Kunde bezahlt einfach per Fingerprint oder Face-ID über sein Smartphone. Die App erkennt, für welche Zahlarten der Kunde in seinem Smartphone freigeschaltet ist, wie etwa ApplePay, GooglePay, Paypal oder "Bezahlen per Handyrechnung".Für die Nutzung von "Pay with Charlie" muss sich der Kunde nicht registrieren. Ein digitaler Zahlungsbeleg ist nach erfolgreicher Zahlung direkt mit der App abrufbar. QR-Systeme wie "Pay with Charlie" funktionieren ganz ohne Terminal-Hardware, können aber auch in das bestehende Kassensystem angebunden werden.Handel kann mit dem Einsatz von QR-Codes Umsatzeinbußen vermeidenPer QR-Code können vom Handel alle gängigen Zahlarten akzeptiert werden. Die Kunden können so auch beim Ausfall von Kartenlesegeräten bargeldlos und sicher bezahlen.In letzter Zeit sind immer wieder Bankkartensystem durch Störungen ausgefallen. "Das führt zu großen Umsatzeinbußen, denn seit der Pandemie bevorzugen immer mehr Deutsche das bargeldlose Bezahlen", sagt Nicole Groß. Der Handel kann sich diese innovative QR-Code-Zahlungsakzeptanz einfach bestellen, denn im Gegensatz zur Terminal-Zahlungsakzeptanz ist der "Pay with Charlie"-QR-Code nicht mit monatlichen Fixkosten verbunden.Mehr Informationen unter www.paywithcharlie.comPressekontakt:Christoph BlaseTel: 030-200 898-31blase@publiplikator.deOriginal-Content von: ZIIB GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163317/5231758