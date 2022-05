Wien/Stuttgart (ots) -Baden-Württembergs ganze Sinnlichkeit erlebt man heuer am besten in den staatlichen Schlössern und Gärten auf einer Reise durch die Jahrhunderte voller Schönheit und Frivolität.Der Blick durchs SchlüssellochDie 62 historischen Monumente des deutschen Südwestens erlauben im diesjährigen Themenjahr einen Blick durch das Schlüsselloch und zeigen das adelige Liebesleben mit all seinen Facetten im Wandel der Zeit. Dabei stehen nicht nur die zwischenmenschlichen Beziehungen im Fokus, sondern auch die Sammelleidenschaften und die unterschiedlichen Passionen der Adeligen.Höfische Gärten als Inspirationsquelle bis heuteBeim Lustwandeln durch die Schlossgärten begibt man sich sprichwörtlich auf historische Spuren. In den herrschaftlichen Gartenanlagen Baden-Württembergs finden Besucher bis heute bei den Wasserspielen, Laubengängen und den prachtvollen Blumenwelten Ruhe und Erholung genauso wie Inspiration für eigene Gartenprojekte.Vom "Taj Mahal" zum 8. WeltwunderDas höfische Gefühls- und Beziehungsleben verspricht dramatische Anekdoten und zahlreiche Highlights. So erzählt die Grabkapelle auf dem Württemberg wie sein indisches Gegenstück eine Geschichte der ewigen Liebe, während der Heidelberger Schlossgarten "Hortus Palatinus" einst als achtes Weltwunder gefeiert wurde.Pressekontakt:HMC - all.about.marketingMag. Bettina Haas+43.676.83905-340bettina@hmc-agency.atOriginal-Content von: HMC - all.about.marketing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144658/5231765