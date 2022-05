DJ Sempra und RWE unterzeichnen Kernvereinbarunf für LNG-Lieferungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Sempra Infrastructure und die RWE-Tochter RWE Supply & Trading haben eine Kernvereinbarung über den Kauf von rund 2,25 Millionen Tonnen Flüssigerdgas (LNG) jährlich geschlossen. Das LNG soll auf langfristiger Basis frei Haus aus dem in Entwicklung befindlichen Port Arthur LNG Phase 1 Projekt in Jefferson County im US-Bundesstaat Texas geliefert werden, wie Sempra Infrastructure am Mittwoch mitteilte. Port Arthur ist eines der drei LNG-Terminalprojekte, die von Sempra Energy in Nordamerika durchgeführt werden. Die beiden anderen Projekte sind das Cameron LNG-Terminal in Louisiana und das Energia Costa Azul LNG-Projekt in Mexiko.

"Unsere Partnerschaft kann wesentlich dazu beitragen, langfristig signifikante LNG-Mengen für das RWE-Portfolio zu sichern und gleichzeitig die Basis für die zukünftige Versorgung mit kohlenstoffarmem Gas zu schaffen", sagte Andree Stracke, CEO von RWE Supply & Trading.

