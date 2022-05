Die RWE-Aktie befindet sich heute mit einem Kursgewinn von knapp 2% an der Dax-Spitze. Damit notiert das Papier des Energieriesen wieder in der Nähe des 10-Jahres-Hochs vom 23. Mai bei 43,49 Euro. RWE-Aktie im Fokus Auf Dekadensicht weist die Aktie von RWE einen Kursgewinn von im Schnitt +3,4% pro Jahr aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 13.952...

