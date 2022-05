Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Oberbank AG (ISIN AT0000625108/ WKN 854018):Der Vorstand der Gesellschaft hat am 25. Mai 2022 beschlossen, von den in der Hauptversammlung vom 17. Mai 2022 erteilten Ermächtigungen zum Aktienrückkauf für ein Angebot dieser Aktien im Rahmen von Mitarbeiteraktionen, für Vorstandsvergütungen in Aktien gem. § 39b BWG und für Mitarbeiterremunerationen Gebrauch zu machen und beschließt weiters ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien entsprechend dem folgenden Rückkaufprogramm; dieser Beschluss sowie das Rückkaufprogramm werden hiermit gemäß § 65 Abs 1a AktG iVm § 119 Abs. 7 und 9 BörseG 2018 und gemäß §§ 4 und 5 der VeröffentlichungsV 2018 veröffentlicht: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...