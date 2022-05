Auch in der vergangenen Handelswoche sahen sich die Investoren mit einem Mix aus durchwachsenen Unternehmenszahlen, hohen Inflationsraten und nachlassender Konjunkturdynamik konfrontiert. Der Euro wertete gegen den Schweizer Franken ab und gegen den US-Dollar auf, nachdem sich eine Zinserhöhung im Euroraum im Juli konkretisierte. Tiefer tendierten die Aktienmärkte. Die Edelmetalle zeigten sich freundlich, vor allem Silber. Im Berichtszeitraum haben wir im Themendepot Edelmetalle Anfangspositionen in Endeavour Silver und Hecla Mining zurückgekauft. Der Depotwert blieb in ...

