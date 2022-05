ROUNDUP: Nordex kann nur im besten Fall operativen Jahresverlust vermeiden

HAMBURG - Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges und die andauernden Lieferketten-Probleme in China zwingen den Windanlagen-Hersteller Nordex zur Korrektur seiner Jahresziele. 2022 können demnach nur noch im besten Fall operativ schwarze Zahlen erreicht werden. Eher rechnet das Unternehmen mit einem operativen Verlust. "Wir müssen davon ausgehen, dass uns einige dieser Effekte bis in das kommende Jahr begleiten werden", teilte das Unternehmen von Konzernchef José Luis Blanco am Dienstagabend überraschend nach Börsenschluss in Hamburg mit.

ROUNDUP: Aroundtown profitiert von Grand-City-Übernahme - Gewinn sinkt aber

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Quartal von seiner Wohnimmobilientochter Grand City Properties profitiert. Allerdings belasteten die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin das Geschäft mit Hotels. Im Tagesgeschäft verdiente das Unternehmen zwar etwas mehr, doch unter dem Strich ging der Überschuss um rund 15 Prozent auf 124,5 Millionen Euro zurück. Ein Grund dafür ist der Anstieg der Zinsen, der auf den Wert von Absicherungsinstrumenten gegen Zinsänderungen drückt. Die Aktie verlor im frühen rund zwei Prozent.

ROUNDUP 3: Investoren vor Übernahme der Aareal Bank - Aktie gibt nach

WIESBADEN - Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge können die Aareal Bank wie geplant übernehmen. Die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent, an die das Gebot für den Wiesbadener Immobilienfinanzierer geknüpft war, sei überschritten worden, teilten die Investmentgesellschaften am Mittwoch mit. Das genaue Ergebnis soll voraussichtlich an diesem Montag (30. Mai) bekannt gegeben werden. Der Vollzug wird vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen für das vierte Quartal oder für das erste Quartal 2023 erwartet.

Glencore akzeptiert Milliardenvergleich wegen Bestechungsvorwürfen

WASHINGTON - Der Schweizer Rohstoffhandels- und Bergbaukonzern Glencore hat wegen Manipulations- und Bestechungsvorwürfen einen teuren Vergleich mit internationalen Justizbehörden akzeptiert. Das Unternehmen habe ein Schuldgeständnis wegen Verstößen gegen Antikorruptionsgesetze abgegeben und einer Zahlung von mehr als 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) zugestimmt, teilte das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) in Washington mit.

Acea: Wieder weniger Nutzfahrzeuge in der EU neu zugelassen

BRÜSSEL - Die Nachfrage nach neuen Nutzfahrzeugen in der Europäischen Union nimmt weiter stark ab. Im April seien mit 125 034 Exemplaren rund 27,1 Prozent weniger gewerblich genutzte Fahrzeuge neu zugelassen worden als im Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mit. Seit Jahresbeginn verzeichnete der Verband damit ein Fünftel weniger an Neuzulassungen als noch im Vorjahreszeitraum. Zwischen Januar und April seien 536 408 Nutzfahrzeuge neu zugelassen worden.

Daimler Truck bekommt US-Auftrag für bis zu 800 E-Lkw



LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Lastwagenhersteller Daimler Truck hat in den USA einen Einzelauftrag für bis zu 800 E-Lkw erhalten. Dazu wurde mit dem Lebensmittellieferanten Sysco eine Absichtserklärung unterzeichnet, wie das Unternehmen am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.

Versicherer Prudential findet neuen Chef - Asienexperte

LONDON - Der britische Lebensversicherer Prudential hat einen neuen Chef gefunden. Der bisherige Chef von Manulife Asia, Anil Wadhwani, werde den Job im Februar 2023 antreten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit. Der langjährige Prudential-Chef Mike Wells war Ende März ausgeschieden. Bis zu Wadhwanis Start werde Interimschef Mark FitzPatrick das Unternehmen führen, hieß es weiter. Der künftige Chef bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleitungsbranche mit, vor allem mit Blick auf Asien.



-Aixtron baut Marktanteil bei MOCVD-Anlagen zur Halbleiter-Produktion aus -BMW startet Batterierecycling in China

-DER Touristik übernimmt Aldiana-Clubs vollständig

-Kabinett: Vermieter sollen sich künftig an Klimaabgabe beteiligen -Fuchs Petrolub beteiligt sich an Elektrolyte-Hersteller für Batterien -Exportabhängigkeit drückt Umsatz von Geratherm - aber Gewinn steigt -DAVOS: Bayer-Chef mahnt innovationsfreundlichere EU-Regeln an -Douglas profitiert von der wachsenden Feierlaune in Europa -DZ Bank plant wegen des Ukraine-Krieges vorsichtiger für 2022 -ROUNDUP 2: Deutschland will beim Windkraftausbau mit Ostsee-Staaten kooperieren -IG Metall beschließt Warnstreiks in Stahlindustrie Nordwest -Vor Werksschließung: Einigung zwischen Nordex-Führung und Betriebsrat -DAVOS/Volvo-Managerin: Lieferprobleme bleiben Wirtschaft länger erhalten -ROUNDUP: Schröder lehnt Aufsichtsratsposten bei Gazprom ab -Deutsche Firmen in Südafrika beklagen Visa-Hemmnisse

-Macher von 'Pokémon Go' entwickeln eigenes soziales Netzwerk -Britische Regierung genehmigt Übernahme von Erstligist Chelsea -Easyjet will deutlich weniger Flugzeuge und Personal am BER -Eurowings will Easyjet-Crews in Berlin einstellen

-120 000 Sturmgewehre: Gerichtsstreit nähert sich seinem Ende -Handel übt Kritik an neuer Preisangabeverordnung

-Medien: Haaland zur Unterschrift bei City in Manchester eingetroffen -Insolventer Flughafen Hahn stellt Personal ein

-TV-Sender Bild weitet seine Newsstrecke aus°



