(neu: Börsenkurs aktualisiert, Einigung zwischen Management und Betriebsrat für Rostock)

HAMBURG (dpa-AFX) - Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges und die andauernden Lieferketten-Probleme in China zwingen den Windkraftanlagen-Hersteller Nordex zur Korrektur seiner Jahresziele. 2022 können demnach nur noch im besten Fall operativ schwarze Zahlen erreicht werden. Eher rechnet das Unternehmen mit einem operativen Verlust. "Wir müssen davon ausgehen, dass uns einige dieser Effekte bis in das kommende Jahr begleiten werden", teilte das Unternehmen von Konzernchef José Luis Blanco am Dienstagabend überraschend nach Börsenschluss in Hamburg mit.

An der Börse verschreckten die Nachrichten die Anleger: Die Nordex-Papiere brachen am Mittwoch im Nebenwerteindex SDax rund 20 Prozent auf 10,05 Euro ein und fielen damit auf das tiefste Niveau seit August 2020. Neben der gekappten Prognose belasteten auch negative Analysten-Stimmen.

Der Experte Anis Zgaya von der Investmentbank Oddo BHF stufte die Aktie von einer Kaufempfehlung auf "neutral" ab. Es gebe viele Gründe für die Prognosekürzungen, die allerdings hauptsächlich nicht wiederkehrend seien. Der Analyst rechnet mit größeren Kursschwankungen, solange sich die Lage in der Ukraine und in China nicht bessert. Kollege Analyst Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachshs kommentierte, dass die Ankündigung im aktuellen Umfeld nicht völlig überraschend käme, sie sei aber doch negativ zu werten. Auf Jahressicht beläuft sich der Abschlag der Nordex-Papiere auf über 27 Prozent. Laut Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies dürfte es zwar vorerst bergab gehen, er geht aber davon aus, dass die korrigierte Prognose bereits teilweise eingepreist war.

Als operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) sollen bei Nordex vom Umsatz nun nicht mehr 1 bis 3,5 Prozent übrig bleiben, sondern nur noch minus 4 bis 0 Prozent. Auch den Umsatz erwartet der Vorstand niedriger als bislang angenommen: Statt 5,4 bis 6,0 Milliarden Euro wird er wohl zwischen 5,2 bis 5,7 Milliarden Euro ausfallen. Zum Vergleich: Das vergangene Jahr hatte Nordex mit einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von 52,7 Millionen Euro abgeschlossen. Das entspricht laut dem Jahresbericht einer operativen Marge von einem Prozent. Die Erwartungen für Investitionen in Höhe von rund 180 Millionen Euro und die Working-Capital-Quote von unter minus sieben Prozent bleiben unverändert.

Nordex und viele seiner Wettbewerber leiden bereits seit vielen Monaten unter den angespannten Lieferketten als Folge der Corona-Pandemie sowie massiv gestiegenen Kosten. Denn vor allem Rohstoffe und Energie sind deutlich teurer geworden. Dabei ist Nordex vor allem von den hohen Preisen für Stahl betroffen, aber auch beispielsweise für Nickel, wie Konzernchef Blanco Ende März im Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX sagte. Als er vor fünf Jahren den Posten antrat, war der Plan noch, 2022 eine operative Gewinnmarge von acht Prozent zu erreichen. Mittlerweile wird das von dem Unternehmen nur noch als "strategisches Mittelfristziel" bezeichnet. "Die momentane Situation ist nicht nachhaltig genug gesichert, um profitabel zu sein", sagte der Manager in dem Interview.

Dass Nordex nun seine Jahresprognose korrigiert, begründen die Hamburger unter anderem mit dem Ukraine-Krieg. Denn dessen Folgen und die Auswirkungen durch die Corona-Lockdowns in China hätten Ende März "mangels ausreichender Vorhersehbarkeit" noch nicht berücksichtigt werden können. Nun seien die Folgen aus den geopolitischen Ereignissen aber enthalten. Ebenso einberechnet sind die zusätzlichen Kosten, die Nordex durch Cyber-Angriff Ende März entstanden sind, sowie Einmalaufwendungen für die Umstrukturierung der Produktion, die der Konzern seit geraumer Zeit vornimmt, um profitabler zu werden.

In der neuen Prognose schlüsselt Nordex die Belastungsfaktoren weiter auf. Dabei nehmen die knappen Rohstoffe sowie die Lieferketten-Probleme den größten negativen Einfluss ein. Die volatile Situation und die Lieferketten-Störungen insbesondere bei Transporten über den Seeweg belasteten laufende Projekte erheblich, hieß es demnach vom Vorstand. Er verzeichne erhebliche Engpässe bei Stahl und anderen kritischen Komponenten. Zwar seien Umfang und Ausmaß schwierig abzuschätzen und noch schwer vorherzusagen. Nordex rechnet aber damit, dass diese Faktoren die operative Marge mit 2 bis 2,5 Prozentpunkten belasten werden.

Außerdem rechnet das Unternehmen als direkte Auswirkung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit einem Umsatzverlust von rund 200 Millionen Euro. Ferner sei mit weiteren Abschreibungen zu rechnen als Folge gestoppter oder nicht mehr durchgeführter Projekte. Die unmittelbaren Auswirkungen hieraus könnten sich auf bis zu einem Prozentpunkt der operativen Marge im laufenden Jahr belaufen.

Den Einfluss der umgestellten Produktionsstätten auf die Gewinnmarge beziffert Nordex auf bis zu 1,5 Prozentpunkte. Das Unternehmen will unter anderem die Rotorblatt-Fertigung in Rostock bis Ende Juni einstellen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich das Management mit dem Betriebsrat einigen konnte. Die rund 500 betroffenen Beschäftigten erhalten demnach neben einer Abfindung und einer Einmalzahlung auch die Möglichkeit des Eintritts in eine Transfergesellschaft. Dort bekämen sie Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Zudem hat Nordex den spanischen Standort La Vall d'Uixo geschlossen.

Weiterhin dürften die coronabedingten Lockdowns in China die Lieferketten von Nordex belasten und auch der Cyber-Vorfall schlägt sich nieder. Der Vorstand erwartet, dass sich diese Faktoren mit bis zu einem Prozentpunkt negativ auf die Marge auswirken.

Hinsichtlich des Hacker-Angriffs gibt es laut Nordex keine Anzeichen dafür, dass Windparks und Systeme Dritter betroffen sind. Dennoch habe die IT-Infrastruktur neu hergestellt werden müssen. Daraus resultieren Verzögerungen und Kosten für Nordex. Der Cyber-Vorfall hatte bereits zur Folge, dass Nordex die Vorstellung der Zahlen zum ersten Quartal verschieben musste. Der Quartalsbericht soll nun am 20. Juni veröffentlicht werden./lew/ngu/mne/tav/he