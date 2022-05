Bonn (www.anleihencheck.de) - Am 4. Mai hat die US-Notenbank (FED) eine Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte vorgenommen - und man geht davon aus, dass weitere Anhebungen in dieser Höhe folgen sollten, so die Analysten von Postbank Research.Das Protokoll der Sitzung werde diesen Mittwoch veröffentlicht. Nach der größten Zinserhöhung seit dem Jahr 2000 dürften die Anleger den Bericht in Bezug auf den künftigen geldpolitischen Kurs und die Einschätzung der FED zur US-Wirtschaft analysieren. Die Chancen stünden gut, dass die Ankündigungen einer restriktiven Geldpolitik den Höhepunkt erreicht hätten. Der am Freitag veröffentlichte PCE-Kerndeflator, die bevorzugte Inflationsmessgröße der FED, könnte einen ersten Erfolg im Kampf gegen die hartnäckig hohen Inflationsraten zeigen. Der Konsens erwarte einen Rückgang um 0,3 Prozentpunkte auf 4,9% ggü. Vj. Hinweise auf eine nachlassende Inflation würden die Chancen auf eine weiche Landung erhöhen, was die Unsicherheit verringern und die Marktstimmung verbessern dürfte. ...

