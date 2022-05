Foto: Shutterstock.comDer Lastwagenhersteller Daimler Truck hat in den USA einen Einzelauftrag für bis zu 800 E-Lkw erhalten. Dazu wurde mit dem Lebensmittellieferanten Sysco eine Absichtserklärung unterzeichnet, wie das Unternehmen am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. An der Börse hält sich die Begeisterung der Anleger allerdings in Grenzen. Sysco wolle einen größeren Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...