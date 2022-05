München (ots) -Zum Wochenauftakt treffen sich zwei Vollblutmusiker zum Ratewettstreit: Newcomer Moritz Garth ist mit hunderttausenden Followern ein erfolgreicher Social-Media-Star. Er tritt gegen einen "alten Hasen" im Musikgeschäft an: Henning Krautmacher, der mit seiner Band "Höhner" Karnevals-Evergreens wie "Viva Colonia" geschaffen hat. Wer von beiden schunkelt sich am Montag zum Sieg?Während Heike Makatsch im Juni als "Tatort"-Hauptkommissarin "Ellen Berlinger" in einem neuen Mordfall in Mainz ermittelt, wütet Emily Cox derzeit in der finalen Staffel der Wikinger-Serie "The Last Kingdom" als rachsüchtige Kriegerin "Brida" durch England. Am Dienstag treffen sich die beiden Schauspielerinnen zum gänzlich unblutigen Ratewettkampf.Am Mittwoch hat sich Moderator Kai Pflaume zwei beliebte Spaßvögel ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio eingeladen. Ob Johann König sich gegen Paul Panzer beim Reden und Raten durchsetzen kann? Auf jeden Fall wird das Comedy-Duell ein Spaß für die Zuschauer.Zwei Rosenkavaliere, die sich nicht immer grün waren, treffen am Donnerstag zum ultimativen Wettkampf aufeinander: Der diesjährige "Bachelor" Dominik Stuckmann brach so manches Kuppelshow-Kandidatinnen-Herz, was dem Ex-"Bachelor" Andrej Mangold gar nicht gefiel. Wer bekommt beim Wettraten die meisten Rosen?Sie waren "Die Beginner" und treten zum Wochenausklang nicht zum Rap-Battle, sondern zum Rateduell gegeneinander an: Am Freitag rätseln die ehemaligen Bandkollegen Jan Delay und Ferris MC mit Unterstützung der beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton auch über musikalische Quizfragen, wie diese:Die Musikvideos zu den Hits "We Will Rock You" und "Spread Your Wings" der Rockband Queen wurden ...?a) von Alfred Hitchcocks Mutter mit dessen Kamera gefilmtb) ursprünglich für zwei andere Lieder produziertc) am selben Tag im Garten von Schlagzeuger Roger Taylor gedrehtDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 im Überblick:Montag, 30. Mai - Moritz Garth und Henning KrautmacherDienstag, 31. Mai - Heike Makatsch und Emily CoxMittwoch, 1. Juni - Johann König und Paul PanzerDonnerstag, 2. Juni - Dominik Stuckmann und Andrej MangoldFreitag, 3. Juni - Jan Delay und Ferris MCWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C768df39360cf4eed226508da3e4f2f10%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637890807066910497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=i3Ih5dxiDHvpzPjcwWHXUUCkOvOa5cFqfcqVhd3pDPQ%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C768df39360cf4eed226508da3e4f2f10%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637890807066910497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Y7AilCHesduoGf%2FAnlhdG5cXgnF3zuiRz3lEjTTUMwc%3D&reserved=0)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5232006