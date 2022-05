Pressemitteilung der Greencells GmbH:

Greencells-Gruppe verkauft 10-MW-Solarpark in den Niederlanden an Blue Elephant Energy

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE) und die Greencells-Gruppe (Greencells), ein weltweit tätiger Entwickler sowie EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, schlagen ein weiteres Kapitel in der gemeinsamen Erfolgsstory im europäischen PV-Markt auf. BEE hat am 25. Mai 2022 einen baureifen PV-Park in den Niederlanden mit einer Kapazität von 10 MW vom langjährigen Partner Greencells erworben. Greencells sicherte sich seinerseits für das selbst zur Baureife entwickelte ...

