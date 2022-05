Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Neue Partnerschaft ermöglicht es Betreibern, das sich schnell verändernde 5G-, IoT- und OpenRAN-Ökosystem für bessere Serviceleistungen zu navigierenMobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Service Assurance sowie Subscriber Intelligence, und Digis Squared, ein Marktführer für Netzwerkdienste und KI-gestützte Tools, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine strategische Partnerschaft eingegangen sind, um eine umfassende Reihe von Netzwerktests und kognitiven Optimierungslösungen auf den Markt zu bringen.Die Zusammenarbeit bringt die profunde Expertise von Digis Squared in der Entwicklung kognitiver Tools zur Automatisierung und Analyse von Funknetzwerken und Edge-to-Edge-Performance sowie zur Optimierung von Netzwerken und Kapazitätsmanagement zum Nutzen der Kunden zusammen.Ron Haberman, Mobileum Chief Product Officer, kommentierte:"Die Bedeutung von Daten zu finden ist unsere Aufgabe. Die Active Intelligence-Plattform von Mobileum ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern (CSPs), tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsdaten mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, um den Umsatz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern, Kosten zu senken und den Betrieb zu rationalisieren. Die Partnerschaft mit Digis Squared erweitert die Möglichkeiten, die wir in den Bereichen Edge-to-Edge-Netzprüfung, -optimierung, -planung und -management bieten. Darüber hinaus passt das interne Fachwissen und die Fähigkeiten, die das Team von Digis Squared im Bereich der maschinellen Lernanalytik mitbringt, hervorragend zu unserem Ansatz der prädiktiven Analytik und automatisierten MaßnahmenAbdel Rahman Fady, CTO von Digis Squared, kommentierte:"Digis Squared freut sich, mit Mobileum zusammenzuarbeiten, um eine umfassendere Testlösung für ältere 2G- und 3G-Technologien bis hin zu 4G, 5G, privaten Netzwerken und OpenRAN anzubieten. Mit den bereits laufenden Implementierungen von 5G, IoT und OpenRAN werden CSPs in diesem neuen Ökosystem mit einer verteilten Wertschöpfungskette von Interessengruppen und Informationssilos arbeiten, die einen neuen Ansatz für die Überwachung digitaler Risiken und die Analyse von Daten erfordern. KI-Tools, die Probleme schnell erkennen und bekannte Probleme automatisch lösen können, werden entscheidend sein, um den reibungslosen Betrieb der hochkomplexen, technologie- und herstellerübergreifenden Systeme zu gewährleisten, auf die CSPs heute angewiesen sind."Die Active Intelligence-Plattform von Mobileum liefert die verwertbaren Erkenntnisse, die Kommunikationsdienstleister heute benötigen, um die Leistungsfähigkeit von 5G- und Next-Generation-Netzwerken voll auszuschöpfen. Die Active Intelligence-Plattform, die die Roaming- und Netzwerkdienste, das Risikomanagement, das Testen und Überwachen sowie die Lösungen zur Kundenbindung und -erfahrung von Mobileum unterstützt, liefert die fortschrittlichen Analyse-, KI/ML- und DPI-Funktionen, die Netzbetreiber benötigen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken, Verluste zu reduzieren und den Betrieb zu rationalisieren.Die INOS-Lösung von Digis Squared bietet Single Site Verification, Netzwerk-Benchmarking und Optimierungsfunktionen und ist vor Ort vollständig konfigurierbar. Vollständig anpassbare Berichte werden innerhalb von 15 Minuten nach Abschluss des Datenempfangs bereitgestellt und bieten Zugang zu 200 verschiedenen Netzwerk-KPIs, Netzwerk-QoS und Kunden-QoE-Analysen. Neben der 5G-Analyse besteht ein großes Interesse an OpenRAN von Digis Squaredoptimierung, Interoperabilitätstests und Benchmarking mit Altsystemen werden von PoCs auf den kommerziellen Einsatz umgestellt.Über MobileumMobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die Active Intelligence-Plattform, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf TwitterÜber Digis SquaredVerwaltete Dienste, Systemintegration und Beratung. Wir transformieren Telekommunikationsnetze, implementieren neue Technologien und verwalten Anbieter für Netzbetreiber, Dienstanbieter und Regulierungsbehörden.Nutzen Sie unser anbieterunabhängiges Fachwissen, unsere automatisierten, KI-gestützten Tools und Prozesse, um Ihre technischen und kommerziellen Fähigkeiten zu verbessern. 