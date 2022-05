Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Roblox den heutigen Handelstag. Bei einem Anstieg der Aktie um rund sechs Prozent dürfte das niemanden verwundern. 28,77 USD müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund siebenundzwanzig Prozent. Bei 36,43 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...