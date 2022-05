Die Aktie von Bavarian Nordic erlebte in der vergangenen Woche einen Sprung nach oben. Mit dem neuen Impfstoffvertrag stieg der Kurs am heutigen Mittwoch wieder gen Norden und die Prognose für das laufende Jahr wurde angepasst. Impfstoffvertrag abgeschlossen Das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisierte Unternehmen Bavarian Nordic gab am heutigen Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt, dass es seinen ersten größeren Impfstoffvertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...