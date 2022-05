Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DIC Asset AG ("DIC") (ISIN E000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) setzt erfolgreich ihre Wachstumsstrategie im Logistiksektor um, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Seit der strategischen Entscheidung im Sommer 2020, die Asset-Klasse in den Fokus ihrer Investmentstrategie zu nehmen, hat DIC zahlreiche Meilensteine erreicht. Mit dem abgeschlossenen Mehrheitserwerb an der VIB Vermögen AG ("VIB") in Höhe von 60% entsteht der deutschlandweit führende Player für Logistik- und Büroimmobilien. Der Markt für Logistikimmobilien hat sich in den letzten Monaten sehr stark entwickelt und war von anhaltend hoher Nachfrage und großen Handelsvolumina geprägt. Auf Basis dieses Marktumfelds hat die VIB die Bewertung ihres Portfolios von einem renommierten, international tätigen Bewerter aktualisieren lassen und heute bekannt gegeben, dass der Marktwert nach vorläufiger Bewertung voraussichtlich auf 2,3 Mrd. Euro steigen wird. Damit steigt der Wert des Eigenbestands der DIC auf rund 4,5 Mrd. Euro nach Vollkonsolidierung der VIB ab 1. April 2022 an. Der Wert der Assets under Management erreicht den bisherigen Höchstwert von rund 13,8 Mrd. Euro. ...

