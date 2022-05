(shareribs.com) New York 25.05.2022 - Der Analyst Dan Ives von Wedbush hat sich via Twitter zum anhaltenden Sell Off bei Tesla geäußert. Die Kursverluste, so Ives, seien völlig übertrieben. Die Papiere von Tesla haben in den vergangenen Wochen massive Verluste verzeichnet. Vom bisherigen Rekordhoch hat die Aktie die Hälfte verloren, die Bewertung ging auf 661 Mrd. USD zurück. Damit ist Tesla immer ...

