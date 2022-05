Vogtareuth (ots) ->Gerichtet ist das Haus<: Heute feierte die McDonald's Kinderhilfe Stiftung mit dem Richtfest die Fertigstellung des Dachstuhls des neuen Ronald McDonald Hauses auf dem Gelände der Schön Klinik Vogtareuth.Mit dem Bau des Ronald McDonald Hauses Vogtareuth, das im Frühsommer 2023 eröffnet werden soll, können jährlich rund 450 Familien nah bei ihren schwer kranken Kindern sein, die in der unmittelbar benachbarten Schön Klinik behandelt werden. Auf der Baustelle >Propststraße 10< hat sich der Bauherr, die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, nun bei Bauarbeitern und Baufirma bedankt.>Wie es der Tradition eines Richtfestes gebührt, möchten wir uns an dieser Stelle nun ausdrücklich bei allen Baubeteiligten bedanken. Vielen Dank allen Handwerkern und Helfern, die diesen Bau in die Tat umsetzen. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen und dass der Bau unfallfrei verläuft<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe. >Unserem zukünftigen Haus wünsche ich, dass es viel Wärme ausstrahlt und dadurch Geborgenheit gibt. Anfang März durften wir die Grundsteinlegung feiern und nun, knapp zwei Monate später, können wir bereits das Richtfest begehen. Es ist beindruckend zu sehen, welcher Baufortschritt in nur wenigen Wochen erzielt wurde. Ich danke dafür allen Beteiligten von ganzem Herzen. Mit jedem Tag wächst die Vorfreude auf das fertige Ronald McDonald Haus, welches einen enorm wertvollen Beitrag zur medizinischen Versorgung und Betreuung schwerkranker Kinder leisten wird. Café auf der Baustelle< eingeladen, damit sie sich schon jetzt ein Bild von dem Ronald McDonald Haus machen können, das schon bald die Familien der kleinen Patientinnen und Patienten aufnimmt, die auf ihren Stationen in Behandlung sind.Die Projekte der McDonald's Kinderhilfe Stiftung werden überwiegend durch Spenden finanziert. Neben finanziellen Spenden gibt es vielfältige weitere Möglichkeiten der Unterstützung. Spenden- und andere Unterstützungsmöglichkeiten sowie weitere Informationen zum Ronald McDonald Haus Vogtareuth unter: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/vogtareuthÜber das Ronald McDonald Haus VogtareuthAb 2023 wird das Ronald McDonald Haus Vogtareuth ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder in der Schön Klinik Vogtareuth behandelt werden. Für die Eltern und Geschwister der kleinen Patienten stehen 20 Apartments für bis zu vier Personen zur Verfügung. Jedes Jahr werden wir rund 450 Familien helfen. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 22 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/vogtareuth.Über die Schön Klinik VogtareuthDie Schön Klinik Vogtareuth ist eine international anerkannte Fachklinik mit 400 Betten. Bei der Behandlung und Rehabilitation von Kindern mit neurologischen und orthopädischen Erkrankungen sowie Fehlbildungen der Extremitäten ist sie mit ihren Spezialisierungen in Neuropädiatrie mit Epilepsie-Zentrum, Kinderorthopädie sowie Wirbelsäulen-Chirurgie mit Skoliose-Zentrum international führend. Darüber hinaus ist die Klinik spezialisiert auf Erkrankungen des Bewegungsapparats (Orthopädie, Wirbelsäulen-Chirurgie sowie Hand-Chirurgie), die Neurochirurgie mit Epilepsie-Chirurgie, die Herz- und Gefäß-Chirurgie sowie neurologische Erkrankungen, insbesondere Epilepsie und Schmerztherapie. Ob konservativ oder operativ, ambulant oder stationär - die Schön Klinik Vogtareuth bietet Patienten durch alle Behandlungsphasen hindurch exzellente medizinische Unterstützung. Weitere Informationen unter: www.schoen-klinik.de/vogtareuthPressekontakt:Kontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/5232073