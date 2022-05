Der US-Aktienmarkt hat nach zwei turbulenten Handelstagen im frühen Handel am Mittwoch zugelegt. Vor der Veröffentlichung des jüngsten US-Notenbankprotokolls am Abend hielten sich die Bewegungen aber dennoch bislang in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt 0,42 Prozent auf 32.063,30 Punkte.Für den marktbreiten S&P 500 geht es um 0,64 Prozent auf 3.966,89 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 steigt um 0,79 Prozent auf 11.862,95 Punkte.Am Montag hatten noch Entspannungssignale ...

