Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) trotz der Verkäufe nicht strategischer Assets Mieteinnahmen von 62,2 Mio. Euro erzielt und damit den Vorjahreswert von 63,6 Mio. Euro nahezu bestätigt. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis aufgrund erfolgreicher Trading-Aktivitäten und gesunkener indirekter Aufwendungen um 6 Prozent zugelegt. Das Bewertungsergebnis sei um 55 Prozent auf über 98 Mio. Euro geklettert. Nach Meinung des Analysten stelle sich die bilanzielle Situation mit einer Eigenkapitalquote von über 47 Prozent und einem net LTV von unter 35 Prozent sehr solide dar. Der durchschnittliche Finanzierungsaufwand verbleibe auf einem sehr niedrigen Level von nur 1,5 Prozent. Das Unternehmen habe die ersten Monate des neuen Jahres genutzt, um die Finanzierungsstruktur durch die Rückzahlung alter Verbindlichkeiten und die Aufnahme neuer Mittel zu günstigeren Konditionen weiter zu verbessern. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel von 42,00 Euro und bestätigt das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.05.2022, 17:30 Uhr)



