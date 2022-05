Ottawa, ON. (ots/PRNewswire) -



Jonathan Wilkinson, Minister für natürliche Ressourcen, wird vom 25. bis 27. Mai 2022 am Treffen der G7-Klima-, Energie- und Umweltminister in Berlin, Deutschland, teilnehmen.



Internationale und deutsche Medienvertreter werden gebeten, sich mit Keean Nembhard, Pressesekretär, unter 613-323-7892 oder Keean.Nembhard@nrcan-rncan.gc.ca.



Folgen Sie uns auf Twitter: @NRCan )



Media Relations, Natural Resources Canada, Ottawa, 343-292-6100, media@nrcan-rncan.gc.ca; Keean Nembhard, Pressesekretär, Büro des Ministers für natürliche Ressourcen, 613-323-7892, Keean.Nembhard@nrcan-rncan.gc.ca



Original-Content von: Natural Resources Canada; Government of Canada, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163321/5232098

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de