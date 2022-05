Taipeh (ots/PRNewswire) -ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), ein taiwanesischer Anbieter von medizinischem TPU (thermoplastisches Polyurethan) wird auf der Medical Taiwan 2022, einer internationalen Messe für Medizin, Gesundheit und Pflege, ausstellen. Die Medical Taiwan Expo 2022 findet von 16. bis 18. Juni 2022 im Taipei Nangang Exhibition Center in Halle 2 (TaiNEX 2) statt.ICP DAS - BMP präsentiert drei Serien von hochstabilem TPU in medizinischer Qualität, nämlich Alithane (ALP-Serie), Durathane (ALC-Serie) und Arothane (ARP-Serie). Auf der Messe wird erstmals ein neues Granulatsortiment mit 30 % Wolframgehalt (W30) präsentiert.Alle TPU-Harze von ICP DAS - BMP werden zu 100 % in Taiwan hergestellt. Um den Kunden den besten Service zu bieten, bietet ICP DAS - BMP bessere Lieferzeiten und akzeptiert auch kleinere Bestellungen. Das professionelle Überwachungssystem in der Produktionslinie des Unternehmens trägt dazu bei, die Effizienz und Kapazität der Anlage zu maximieren. Die von ICP DAS - BMP hergestellten TPU haben hervorragende mechanische Eigenschaften, chemische Beständigkeit und Strahlendichte und können auch farblich angepasst werden.Weil die meisten Länder PVC (Polyvinylchlorid) mittlerweile durch medizinisches TPU ersetzen, ist die Verwendung von Polymeren zu einem wichtigen Bestandteil der weltweiten Gesundheits- und Notfallmedizinsysteme geworden. Die Anwendungsgebiete von thermoplastischem Polyurethan im Gesundheitswesen erstrecken sich auf Medikamentenverabreichung, Wundversorgung, Kardiologie, Urologie, Kieferorthopädie und zahlreiche weitere Bereiche.Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben viele Länder mit dem Aufbau einer inländischen Produktion verschiedener Waren begonnen. Die Medizinbranche ist dabei eines der wichtigsten Entwicklungsfelder. Folglich hat auch das Interesse am Kauf sicherer und bewährter medizinischer Polymere deutlich zugenommen.ICP DAS - BMP ist stolz darauf, dass das Unternehmen bereits beeindruckende Erfolge mit inländischen medizinischen Herstellern erzielt hat, die Polymere für das Spritzgussverfahren verwenden.Das Team von ICP DAS - BMP lädt Sie herzlich ein, uns auf der Medical Taiwan Expo vom 16. bis zum 18. Juni 2022 im TaiNEX 2 an Stand P0328 zu besuchen. Treffen Sie die Experten und erfahren Sie mehr über innovative medizinische Materialien.Informationen zu ICP DAS - BMPAls Reaktion auf die wachsende Nachfrage in der Polymerindustrie gründete ICP DAS im Jahr 2018 eine neue Geschäftseinheit für die Entwicklung und Produktion von medizinischen Polymeren: ICP DAS - BMP. Das Unternehmen hat die ISO 13485-Zertifizierung für seine Rohstofflager und Produktionslinien erhalten.ICP DAS - BMP verfügt über eigene Labors für Polymerisation, Analyse physikalischer Eigenschaften und Zytotoxizitätstests. Alle TPU von ICP DAS - BMP haben die USP Class VI-Zulassung und entsprechen der internationalen ISO 10993-Norm. Die Materialien haben Hautsensibilisierungs- und Zytotoxizitätstests gemäß ISO 10993-5 und ISO 10993-10 bestanden. All dies ermöglicht es ICP DAS - BMP, die Biokompatibilität für Hersteller von Medizinprodukten zu gewährleisten.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://bmp.icpdas.com/Anfragen zu Produkten, Lösungen und weitere Details richten Sie bitte direkt an: sales_bmp@icpdas.com (mailto:Sales_bmp@icpdas.com)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823480/image.jpgPressekontakt:Alla Kulik,alla_kulik@icpdas.com,+886-2 89192216#1209Original-Content von: ICP DAS Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153124/5232124