Die neue Version von GitLab soll Workflow-Automatisierung vereinfachen und damit den Unternehmen Zeit sparen. Devops selbst scheinen jedoch noch nicht überall ausgereift. GitLab hat am Donnerstag die Einführung seiner nächsten Iteration GitLab 15 bekannt gegeben. Nach Angaben des Unternehmens bietet die neue Version "innovative Devops-Funktionen in einer einzigen Plattform". Bei diesem Release soll das Hauptaugenmerk auf Sichtbarkeit und Beobachtbarkeit (Observability) der Anwendungen sowie auf Workflow-Automatisierung, Sicherheit und Compliance liegen, fasst The ...

Den vollständigen Artikel lesen ...