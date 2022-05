Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 23. Mai 2022 veröffentlichte die Financial Times (FT) die 2022 Global Executive Education Rangliste. Das Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) liegt auf Platz 24 der Weltrangliste.In dieser Rangliste sind die Indikatoren, die sich auf die Wertsteigerung beziehen, die die Weiterbildungsprogramme von ACEM für die Studierenden mit sich bringen, herausragend, und die Qualität und Wirkung der Programme sind weithin anerkannt. Das Follow-up des maßgeschneiderten Programms für die Ausbildung von Führungskräften rangiert auf Platz 11 in der Welt, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Programmgestaltung, die Vorbereitung und die erreichten Ziele rangieren alle auf Platz 19 in der Welt. Der Bereich Lehrmethoden und -materialien liegt weltweit auf Platz 20. Unter den Teilindikatoren des offenen Programms für die Weiterbildung von Führungskräften rangiert die Nachbereitung auf Platz 13 in der Welt, die Vorbereitung auf den Unterricht auf Platz 16 in der Welt und die Lehrmethoden und -materialien auf Platz 21 in der Welt.Die 1896 gegründete Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ist eine der drei ältesten chinesischen Universitäten und belegt landesweit stets einen der ersten fünf Plätze. ACEM ist seit langem führend in der Gesamtentwicklung der SJTU und in der chinesischen Wirtschaftsausbildung insgesamt. Seit Jahrzehnten hat das chinesische Bildungsministerium das College immer wieder als eine der besten Business Schools in China bewertet.Als Kernprogramm von ACEM hält das Executive Education Center den rigorosen und pragmatischen Stil der Schulleitung und das Streben nach Exzellenz in der internationalen Ausbildung aufrecht, indem es offene Kurse, maßgeschneiderte Kurse und internationale Kurse anbietet. Durch den Kurs verbessern Studenten und Unternehmen die Struktur des Managementwissens, erlangen die Grenzdynamik der Managementtheorie, lösen praktische Managementprobleme, verbessern innovatives Denken und Führung und fördern die Umwandlung und Modernisierung von Unternehmen sowie die innovative Entwicklung. Gleichzeitig wird eine Plattform für die Regierung, die Universitäten und die Unternehmen geschaffen, um Ressourcen zu bündeln und langfristige und stabile strategische Allianzen mit wichtigen Unternehmen in der asiatisch-pazifischen Region zu bilden, um weltweit erfolgreiche Managementideen und -erfahrungen zu verbreiten und so die rasche Entwicklung der Unternehmen zu unterstützen. In den 30 Jahren seines Bestehens hat das Executive Education Center mehr als 1.300 Unternehmen und mehr als 100.000 Auszubildende geschult.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1824590/WechatIMG19.jpgPressekontakt:LU SUN,+86-13661823249Original-Content von: Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119957/5232129