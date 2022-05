Austin, Texas (ots/PRNewswire) -AB Power Advisors, LLC (AB), in Austin, Texas, freut sich, seine beratende Rolle bei der Vereinbarung für EDF Energy North America (EDFENA) bekannt zu geben, erneuerbare Energie von Concho Valley Solar LLC (Concho Valley Solar) zu beziehen, um die Erdgasverarbeitungsinfrastruktur für einen industriellen Endverbraucher in Westtexas mit Strom zu versorgen.Die langjährigen Beziehungen von AB zu den beteiligten Parteien ermöglichten einen effizienten Geschäftsprozess und eine Vereinbarung über den Kauf von As-Gen-Energie, RECs und Umweltattributen für 10 Jahre von Concho Valley Solar, einer 160-MWac-Solaranlage, die voraussichtlich im September 2022 in Betrieb gehen wird. Eigentümer von Concho Valley Solar ist Komipo America, Inc. eine US-Tochtergesellschaft von Korea Midland Power Co, LTD.Steve Kim von Komipo America sagte zu der Vereinbarung: "Wir sind bestrebt, unser Portfolio an erneuerbaren Energien in den USA zu erweitern, und freuen uns sehr, mit AB und EDFENA zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AB bei künftigen Gelegenheiten zur Erweiterung unserer Kapazitäten in den USA".Die EDFENA wird den industriellen Endverbrauchern REP-Dienste anbieten, einschließlich der Erleichterung von Krediten.Matthew Berend, geschäftsführender Gesellschafter von AB Power Advisors, sagte: "AB war in der Lage, mit unseren Projektkunden zusammenzuarbeiten, ihr kommerzielles Team zu erweitern und Abnehmer zu identifizieren, die sich auf das Erreichen ihrer ESG-Ziele konzentrieren. AB freut sich darauf, den Ausbau der Komipo-Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien auf den US-Strommärkten weiterhin zu unterstützenAB Power Advisors (www.abpoweradvisors.com) hat Kunden auf der Grundlage der umfassenden Erfahrung und des Fachwissens seiner Teams auf den US-Energiemärkten beraten. In jüngster Zeit hat AB sein Managementteam erweitert und wächst auf den US-Märkten als führendes Beratungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen spezialisiert hat, weiterhin erheblich. Unsere Kunden wenden sich an AB wegen des folgenden Dienstleistungsangebots:- Regulatorische Beratung und Analyse der Marktauswirkungen- Thermische und erneuerbare Offtake Origination- Strategisches Energiemanagement- Kapitaleinsatz- M&A-UnterstützungPressekontakt:Trent SchauerTelefon: +1 (830) 857-6431E-Mail: trent.schauer@abpoweradvisors.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1520482/AB_Power_Advisors_Logo.jpgOriginal-Content von: AB Power Advisors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156281/5232137