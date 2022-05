Die Sicherung der Wasserversorgung war noch nie so dringend wie heute. Da die Weltbevölkerung bis 2030 auf 8,5 Milliarden Menschen anwachsen wird, nimmt der Druck auf die begrenzten Süßwasservorräte der Welt zu. Bis 2030 wird die weltweite Nachfrage nach Wasser das nachhaltige Angebot um 40 übersteigen. Ein mangelnder Zugang zu sauberem Wasser wirkt sich nicht nur unmittelbar auf die Gesundheit der Menschen und die Nahrungsmittelproduktion aus, sondern kann auch das Wirtschaftswachstum um bis zu ein Drittel verringern und negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und das soziale Gefüge haben. Regierungen und Unternehmen müssen das Thema Süßwasser in den Vordergrund ihrer Strategien rücken, und Innovation wird eine Schlüsselrolle für den Erfolg spielen.

People in the picture (from left) Roshni Nadar Malhotra, CEO, HCL Group Chairperson, HCL Technologies; Gim Huay Neo, Managing Director, Centre of Nature and Climate, World Economic Forum; William Kwende, Founder of Serious Shea; Inna Modja, Land Ambassador, UNCC; Marc Benioff, Chair and Co-CEO of Salesforce; Punit Renjen, Global CEO of Deloitte; and Alem Tedeneke, Media Lead, World Economic Forum. (Photo: Business Wire)