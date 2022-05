Aufgrund anhaltender Lieferkettenprobleme und Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine korrigiert Windkraftanlagenbauer Nordex erneut die Prognose. Mögliche rote Zahlen am Ende des Jahres lassen Aktie unter Druck geraten.Überraschenderweise korrigiert der deutsche Windkraftanlagenhersteller Nordex (DE000A0D6554) erneut am gestrigen Tag nach Börsenschluss die Prognose für das Gesamtjahr. Aufgrund der länger anhaltenden Lieferkettenprobleme und Preissteigerung der Rohstoffe können im Jahr 2022 nur noch im besten Fall schwarze Zahlen erreicht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...