Am US-Aktienmarkt hat sich nach zwei turbulenten Handelstagen wieder etwas Zuversicht breitgemacht. Die wichtigsten Indizes schlossen am Mittwoch teils recht deutlich im Plus. Die Fed hat zwar zunächst weitere größere Zinserhöhungsschritte in Aussicht gestellt, um die hohe Inflation zu bekämpfen.Die zügige Rückführung der geldpolitischen Unterstützung der Wirtschaft dürfte es der Notenbank dann aber zum Jahresende erlauben, ihre Geldpolitik neu zu bewerten.Das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...