iGrafx,ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen digitale Geschäftstransformation, Prozessmanagement und integriertes Process Mining, gibt heute bekannt, dass es den Digital Innovator Award 2022 von Intellyx, einem Forschungsanalyseunternehmen, das sich der digitalen Transformation widmet, gewonnen hat.

iGrafx Wins the 2022 Digital Innovator Award from Intellyx (Graphic: Business Wire)

Intellyx wählt die Empfänger dieser Auszeichnung auf der Grundlage von Anbietern aus, die Bestnoten für Disruption und Innovation erhalten, basierend auf der Unternehmensstrategie und der dem Unternehmen vorgelegten Erfolgsbilanz des Unternehmens. iGrafx war das einzige Unternehmen in der Kategorie Prozessmanagement, Prozessintelligenz oder Process Mining, das diese Auszeichnung erhielt.

"Als Anhänger der digitalen Transformation waren wir der Meinung, dass iGrafx die solide Wahl für den Digital Innovation Award 2022 ist", sagte Jason Bloomberg, Präsident von Intellyx. "iGrafx geht über die traditionelle Prozessdenkweise hinaus und bringt mit der Übernahme von Logpickr Operational Intelligence, Process Mining und mehr Automatisierungsfähigkeiten ein, wie die Investition in Krista, den Anbieter von Konversationsautomatisierung, zeigt. Das Unternehmen wird seine Investitionen in den kommenden Monaten und Jahren erfolgreich umsetzen."

Dies ist das zweite Jahr, in dem Intellyx diese Auszeichnung an iGrafx verliehen hat. Intellyx gibt in ihrer Pressemitteilung an, dass diese Auszeichnung "Anbieter ins Rampenlicht rückt, die es wert sind, beobachtet zu werden". Im vergangenen Jahr war iGrafx mit mehreren Ankündigungen in den Nachrichten aktiv, darunter die Investition von Banneker Partners, die Einstellung der erfahrenen Führungskraft Teesee Murray als neuen CEO des Unternehmens und die Übernahme von Logpickr für Process Mining.

"Diese Auszeichnung zu erhalten ist eine Ehre", sagte Veena Vadgama, SVP of Marketing bei iGrafx. "Jeden Tag helfen wir Kunden dabei, Prozesse mit Ergebnissen zu verbinden und so dazu beizutragen, dass ihre digitalen Transformationsprojekte ein Erfolg werden. Laut McKinsey Company sind nur 30 Prozent dieser Projekte erfolgreich. Intellyx erkennt an, dass iGrafx die Mission verfolgt, sicherzustellen, dass unsere Kunden zu diesen 30 Prozent gehören. Wir schätzen unsere Gespräche mit dem Intellyx-Team. Sie fordern uns heraus und machen uns besser. Es ist wunderbar, dass unsere Strategie von der Analystengemeinschaft unterstützt wird."

Weitere Informationen zu iGrafx und dem Digital Innovator Award 2022 finden Sie unter igrafx.com.

Über iGrafx

iGrafx, ein führender Anbieter von Geschäftsprozessmanagement, ermöglicht es den größten Unternehmen der Welt, Prozesse in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die iGrafx-Plattform erfasst und verbindet kritische Geschäftsabläufe für detailliertes Process Mining, Analyse, Modellierung und Optimierung. Auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Markt müssen Unternehmensleiter Geschäftsziele und IT-Systeme aufeinander abstimmen, Branchenvorschriften einhalten, Geschäftsprozesse automatisieren und Prozesseffizienzen identifizieren und implementieren, indem sie Initiativen wie RPA, Six Sigma und Lean ergreifen. Mit iGrafx verbinden Unternehmen die Punkte zwischen diesen Bemühungen, um Ergebnisse, Verbesserungen und eine Steigerung der Kapitalrendite zu erzielen. Weitere Informationen unter www.igrafx.com.

