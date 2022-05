Das ER&D-Zentrum in Krakau wird auf wichtige Branchen wie die Automobil- und Hi-Tech-Industrie ausgerichtet sein; LTTS wird die Mitarbeiterzahl des Zentrums auf über 300 Ingenieure erhöhen

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein Weltmarktführer für reine Online-Ingenieurdienstleistungen, hat heute sein Zentrum für Konstruktion, Forschung und Entwicklung (Engineering, Research and Development, ER&D) in Krakau, Polen, eröffnet, das Kunden auf der ganzen Welt bedienen und Spitzentechnologien in den Bereichen Automotive, Mobilität und Hi-Tech einsetzen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005840/de/

Seen in the picture (from right to left): Jagyan Mishra, Delivery Head (Europe) at LTTS, Abhishek Sinha, Chief Operating Officer and Member of the Board at LTTS, Mr. Jerzy Muzyk, Deputy Mayor of the City of Krakow, Her Excellency Nagma Mohamed Mallick, Ambassador of India to the Republic of Poland, Mr. Lukasz Sloniowski, President of the Board at Investor Support Krakow and Rajkumar Ravindranathan, Chief Business Officer at LTTS, during the inauguration of the ER&D centre. (Photo: Business Wire)

Das hochmoderne Zentrum stellt die Expansion des Unternehmens nach Osteuropa dar und leistet einen Beitrag zum Wachstum der regionalen Wirtschaft, zur Bereitstellung von Spitzentechnologien, zum Ausbau der Belegschaft und zur Unterstützung von Großprojekten durch seine innovativen Engineering-Prozesse. Das ER&D-Zentrum wird für mehrere Großkunden in Europa und Nordamerika tätig sein, darunter ein US-amerikanisches Tier-1-Unternehmen aus der Automobilindustrie.

In dem neuen ER&D-Zentrum wird LTTS sowohl an der Software- als auch an der Hardware-Entwicklung von Produktlinien arbeiten. Dieses Zentrum gehört zum globalen Liefermodell von LTTS und ist eine logische Erweiterung der LTTS-Ingenieurzentren in München, Göteborg und Jerusalem, wodurch das neue Zentrum neben lokalen Talenten auch spezialisierte Kompetenzen einbringen kann.

Das ER&D-Zentrum wurde offiziell vomstellvertretenden Bürgermeister der Stadt Krakau, Herrn Jerzy Muzyk, und der Botschafterin Indiens in der Republik Polen, Ihrer Exzellenz Nagma Mohamed Mallick, im Beisein von Herrn Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied von L&T Technology Services, eingeweiht.

Polen ist für seine erstklassige technische Ausbildung, sein akademisches Ökosystem und seine Infrastruktur bekannt und verfügt über einen Pool talentierter Ingenieure, die Maßstäbe in der Spitzentechnologie setzen. LTTS möchte in den nächsten drei Jahren bis zu 300 Ingenieure für das Zentrum einstellen. Darüber hinaus wird LTTS seine hauseigene Global Engineering Academy (GEA) nutzen, damit seine Mitarbeiter ihr Fachwissen auffrischen und an die Anforderungen der Kunden anpassen können, und zugleich Kooperationsmöglichkeiten mit der AGH Universität Krakau, der Technischen Universität Krakau und der britischen Coventry Universität evaluieren, um den Pool an technischen Talenten in Polen zu erweitern.

Herr Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied von L&T Technology Services, sagte: "Indem wir dieses wichtige Zentrum in Polen aufbauen, wollen wir unsere Kunden in Europa und Nordamerika von der langjährigen Erfahrung von LTTS in den Bereichen New Age Engineering und Embedded Technologies profitieren lassen. Wir wollen zudem für viele unserer unternehmenskritischen globalen Programme auf den lokalen Talent-Pool für Ingenieure zurückgreifen und werden mit der lokalen Verwaltung und der akademischen Welt zusammenarbeiten, um das lokale Ökosystem noch weiter zu entwickeln. Wir möchten außerdem unsere Dankbarkeit für die Unterstützung zum Ausdruck bringen, die wir von staatlichen Institutionen und örtlichen Behörden erhalten haben."

Herr Jerzy Muzyk, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Krakau, kommentierte die Einweihung: "Wir heißen die Investitionen eines führenden Anbieters von Ingenieurdienstleistungen wie LTTS willkommen. Da LTTS zu wichtigen Aspekten wie technologischen Fortschritten, Forschung und Entwicklung und dem Aufbau von Fähigkeiten für junge Ingenieure beitragen wird, bin ich optimistisch, dass dieörtliche Bevölkerung stark von diesem ER&D Hub profitieren wird."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 31. März 2022 über 20.800 Mitarbeitende verteilt in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 89 Innovationslabors. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltts.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005840/de/

Contacts:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Tel.: +91 80 6767 5707